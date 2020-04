"Ganas más siendo respetuoso y honesto": el mensaje de Álvaro Benito a Morata

El jugador del Atlético de Madrid, Álvaro Morata, ha sido protagonista en las últimas horas después de unas declaraciones en un directo de Instagram con el tenista Fabio Fognini en las que declaraba que "lamentablemente" había tenido que jugar en otros equipo distintos al Atlético de Madrid, algo que a la afición blanca no ha sentado nada bien.

Después de muchas críticas a través de las redes sociales, Álvaro Benito, Kiko Narváez y Jordi Cruyff en El Sanedrín de El Larguero, es decir, un merengue, un colchonero y un culé valoran las palabras del delantero español coinicidiendo en que no fueron acertadas, así las valora cada uno de ellos.

Entrevistas | Fali, futbolista del Cádiz: "No pienso jugar al fútbol hasta que no haya una vacuna" 00:21:42 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | El Larguero: Entrevista con Andrés Iniesta y la última hora de la situación del fútbol modesto (20/04/2020) 02:00:24 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | Marcos López: "Neymar nos dijo dónde, cuándo y cómo hacer la entrevista" 00:01:11 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | El Larguero: Tercera parte (20/04/2020) 00:51:51 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Sanedrín de El Larguero | El Sanedrín opina sobre las palabras de Álvaro Morata 00:01:53 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | El Larguero: Segunda parte (20/04/2020) 00:32:25 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Entrevistas | Andrés Iniesta: "Voy a intentar ser entrenador" 00:40:18 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Entrevistas | Andrés Iniesta relata cómo vivió la depresión 00:04:25 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | El Larguero: Primera parte (20/04/2020) 00:30:09 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

SER Deportivos | SER Deportivos (20/04/2020) 00:00:00 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | El Larguero (19/04/2020): El Sanedrín y hablamos con Nauzet García 00:58:53 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Entrevistas | Enrique Vedia: "Pensamos que ni Primera ni Segunda División van a poder acabar" 00:14:23 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Entrevistas | Nauzet García: "El viaje será una odisea, pero por fin hoy podremos volver a España" 00:07:23 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Sanedrín de El Larguero | Tomás Roncero: “Morata no dice la verdad, es ‘vikingo’" 00:26:38 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo (19/04/2020 - Tramo de 20:00 a 21:00) 01:00:00 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Álvaro Benito valora que el atacante rojiblanco debería haber sido más respetuoso al decir lo que dijo: "Creo que Álvaro no gana nada diciendo esto, al hincha del Atlético se lo va a ganar en el campo y que ganas más siendo respetuoso y honesto, sinceramente. Posiblemente fuera del Atlético de Madrid de pequeño y está genial que lo diga abiertamente pero no puedes renegar. Tal y como concibo yo la vida, no ganas nada. Puedes decir el mismo mensaje siendo respetuoso", afirma el míster de El Larguero.

Por su parte, Jordi Cruyff también es crítico con el madrileño y señala a la posibilidad de que sin jugar en esos clubes igual no estaría ahora mismo vistiendo la camiseta que quiso vestir: "La primera parte está bien explicado y sobran comentarios. Es una frase que no hace falta porque al final gracias a todos estos clubes pues has llegado hasta dónde has llegado también. No hacía falta, mejor ser respetuoso y ya está", sentencia el hijo de Johan Cruyff.

Kiko Narváez, exdelantero colchonero, apunta a otro tipo de rencillas que llevan a Morata a lanzar estos dardos públicamente: "Tengo la sensación de que Álvaro está muy quemado con muchos comentarios que hubo y es una manera de 'devolverla' y de vengarse comentando este tipo de cosas".