Álvaro Cejudo, sobre concentrarse: "No me van a obligar a dejar a mi mujer sola con los niños tres meses"

Álvaro Cejudo, futbolista del Racing de Santander, y Sergio Sánchez, futbolista del Albacete, pasaron por El Larguero para explicar su opinión sobre las posibles medidas para reanudar la competición. "A mí no me van a obligar a irme tres meses a un hotel y dejar a mi mujer sola con tres niños", explicó Cejudo.

El primer futbolista de Segunda en mostrar su disconformidad con volver a la cometición fue Fali. El jugador del Cádiz dijo que la "salud es lo más importante" y que "mientras no haya una vacuna", él no va a jugar.

"Yo no tengo la suerte de conocerlo personalmente, pero creo que es totalmente lógica su postura. Yo estoy dispuesto a hacer lo mismo", comenzó a explicar Cejudo. "Entiendo lo que se está formando alrededor del fútbol, pero lo importante es la salud. Estos protocolos de seguridad deberían estar centrados a quienes trabajan en esto", añadió.

El jugador del Racing fue muy contundente sobre las concentraciones. "A mí no me van a obligar a irme tres meses a un hotel y dejar a mi mujer sola con tres niños. Si quieren hacerlo, conmigo que no cuenten. Yo creo que esta sensación existe en gran parte del fútbol", añadió.

A la charla se unió Sergio Sánchez, futbolista del Albacete. "Me gustaría puntualizar varias cosas. Fali ha sido compañero mío y a Cejudo le habré dado quinietnas patadas. Creo tanto Fali como Cejudo tienen mucha razón, creo que hay que hacer las cosas con cordura y sensatez", comenzó.

"Los primeros de todos, antes de los jugadores, la prioridad de los test deben ser para los enferemeros, cuerpos de seguridad del estado... que son los realmente expuestos. No darnos ese privilegio a nosotros. Que somos personas que simplemente se dedican al fútbol", explicó. "El el Gobierno el que deba decidir si el fútbol vuelve o no. Si el fubtolista elige, le pones en una situación complicada", concluyó.