"Luego hablamos...": la frase de Míchel a Álvaro Benito en su debut en el Bernabéu que le dejó boquiabierto

El paso de Míchel González por El Larguero también ha dejado tiempo para las anécdotas, que han contado él mismo, Iturralde González y Álvaro Benito.

La primera de ellas la ha traído el colegiado de Carrusel Deportivo, que ha recordado su primer partido en el Santiago Bernabéu, en su primer año en la máxima categoría nacional. Después de que uno de los asistentes de Iturralde levantase la bandera para señalar fuera de juego dos veces seguidas, Míchel, al que Iturralde veía como un ídolo y era la primera vez que se encontraba con él, le dijo a Itu: "Joder, vaya espadachín has traído hoy", algo que el colegiado ha recordado entre risas.

Y es que Álvaro Benito, que coincidió con Míchel en el Real Madrid ha asegurado que "Míchel tenía muchas de esas en el campo, que yo me partía de risa".

"El primer día que jugué en el Bernabéu, imaginate lo nervioso que podría estar, me llega el balón, hago un par de buenas jugadas y a la siguiente me pasa Míchel trotando al lado y me dice, ‘oye, chaval, pásame luego al final del partido tus datos, que le voy a hablar bien al presidente de ti, que me está gustando cómo lo estás haciendo'. Yo me quede pensando, 'este cabrón está aquí como un día mas en la oficina y yo estoy que se me sale el estómago por la boca", ha contado Álvaro.

En esta sintonía, Míchel se ha sumado a recordar lo que decían siempre a Emilio Butragueño antes de los partidos, en plena ebullición de ánimos, abrazos y consignas justo antes de salir al campo. "Le decíamos todo serios": 'Venga va, Emilio, justifica lo que cobras y los demás vamos a ver…", ha confesado entre risas Míchel.

La última, la ha contado Iturralde: "Y cuando entrenaba al Getafe, en un partido le anulo un gol al Getafe de remate de cabeza, me acerco al banquillo y me dice, ‘pero qué has anulado, que es un gol clarísimo de cabeza’ y le digo ‘anda, calla, que tu no has metido un gol de cabeza en tu puta vida’. Y al día siguiente, estoy yo tan tranquilo en mi casa y me llega un mensaje de un teléfono desconocido que dice ‘tu no lo sabes, pero yo he metido muchos goles de cabeza’. Ahí me ganó". "Por cierto no había VAR y acertaste", ha cerrado Míchel.