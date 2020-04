La carta al rey y Marlaska de un niño hacinado en el CETI de Melilla: "Hemos huido del maltrato de mi padre"

Eran las 7:15 de esta mañana de jueves cuando se esperaba en el puerto de Málaga, por fin, la llegada de un ferry que ha traslado a 50 migrantes que estaban padeciendo el hacinamiento del CETI de Melilla. Desde el inicio del estado de alarma hemos conocido auténticos dramas entre las personas que siguen allí, sin el mínimo espacio y sin posibilidad de las medidas de prevención sanitarias que se recomiendas en este período.

Salen cincuenta personas, pero siguen quedando más de 1700, el triple de la capacidad, en esas instalaciones donde es imposible respetar la distancia de seguridad. En la rueda prensa diaria de Moncloa sobre la crisis del coronavirus reconocían ayer esta saturación. Pero, lo cierto es que con este traslado se soluciona muy poco y siguen quedando numerosos niños y familias vulnerables

Son los primeros traslados en casi 6 semanas. En este grupo hay yemeníes, sirios, y un grupo de jóvenes africanos, pero no hay ninguna familia. La decisión de Interior de frenar por la alerta esos traslados habituales a la península ha agravado el crónico hacinamiento de ese centro de estancia temporal. El Defensor del Pueblo, ACNUR o Amnistía Internacional llevan mucho tiempo demandando al Gobierno que saque a la gente de este sitio masificado en plena crisis del coronavirus. "Que después de seis semanas la medida sea trasladar unicamente a 70 personas de las que únicamente tres son niños, es insuficiente", explica Patricia Fernández de Coordinadora de Barrios. Esta Organización, además, incide en que "la pertinaz negativa del ministerio de Interior a autorizar el traslado genera un inteso sufrimiento a las personas que residen hacinadas".

Carta que el niño marroquí ha escrito al ministro de Interior / Nicolás Castellano

Pero son muchas las familias vulnerables. Además, hay 200 niños que siguen en el CETI, incluidos los 3 hijos de la marroquí víctima de violencia de género y con asma grave, que después de casi 9 meses en ese sitio, Interior sigue sin contemplar su traslado. El hijo mayor de esta señora, al que ya escuchábamos en Hoy por Hoy, nos ha enviado unas cartas que ha escrito de su puño y letra para el rey Felipe VI, Marlaska y el Defensor del Pueblo pidiendo ayuda para salir del CETI.

En la carta al Rey le explica que han pedido asilo porque han huido del maltrato de su padre. Y al ministro del Interior le añade que su "mamá es una enferma de riesgo y que necesitan salir de allí".

Carta al rey felipe VI / Nicolás Castellano

Medio centenar de jóvenes siguen durmiendo en carpas que se inundan cada vez que llueve

Pero aún hay personas viviendo en peores condiciones que en ese CETI masificado. Los últimos 55 jóvenes que saltaron la valla hace poco más de dos semanas siguen durmiendo en un sitio llamado curiosamente “el Quinto Pino” malviviendo en unas carpas que se inundan y que no tienen unas mínimas condiciones como contaba a la SER un joven de de Mali, de una ciudad que continúa en guerra en el norte del país y que ha pedido asilo: "Con la lluvia no podemos dormir, a veces el agua llega casi hasta la cama y corre debajo de nosotros. Hemos hablado muchas veces para que nos cambien de sitio pero eso no ha llegado de momento", explica.

"Deberían encontrarnos otro lugar, incluido el CETI o donde sea, porque no puede ser que llevemos aquí 15 días, o más"; añade este joven maliense.

Entidades religiosas de Melilla se han ofrecido a acogerles en un polideportivo pero de momento, ni Interior ni Inclusión y MIgraciones los han trasladado.

En Grecia comienza el traslado de inmigrantes más vulnerables de las islas a zonas más seguras

Por otro lado, en Grecia comienzan a tomarse algunas medidas para aquellos que estaban obligados a pasar el confinamiento en centros donde es prácticamente imposible cumplir con las medidas sanitarias. El Gobierno heleno ha aceptado la propuesta del ACNUR de sacar a al menos 2300 personas con enfermedades crónicas especialmente vulnerables a la COVID 19 de los campos de refugiados de las islas a hoteles y apartamentos en las mismas islas o en la Grecia continental.

De Moria saldrán antes del sábado 1500 personas, pero, Médicos Sin fronteras, a pesar de considerarlo postivo, reclama que es "insuficiente" y que "hay que evacuar urgentemente a cientos de personas más". "En Moria es imposible respetar las medidas preventivas", dice el coordinador de MSF en Lesbos.

Luxemburgo y Alemania han acogido en los últimos días a 12 y 50 personas respectivamente procedentes de estos campos de refugiados griegos.

