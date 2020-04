Victoria Braquehais, misionera en Camerún: "En África la vida es pura lucha por sobrevivir"

Su pasión por África surgió hace mucho tiempo, nació de las ganas de ayudar a los demás, de su vocación como misionera. Llegó a los treinta y dos años a Lualaba, en República Democrática del Congo, uno de los países africanos más devastados por conflictos civiles y con más desplazados a causa de la violencia. Transcurridos diez años su congregación la trasladó a Camerún, país en el que lleva viviendo varios meses. “En África la vida es pura lucha por sobrevivir. Pese a eso, aquí hay algo realmente mágico”.

Victoria Braquehais (Mallorca, 1977) es una misionera todoterreno. Pertenece a la “Congregación de la Pureza de María”, una orden que trabaja en Ngovayang, un poblado en el centro de Camerún. En pleno corazón de la selva tienen una escuela con 183 niños pigmeos y bantúes, dos de las más de doscientas etnias que hay en el país. Otro de los proyectos que han puesto en marcha es un hogar para niñas pigmeas bagyeli. Los bagyelis, como otros tantos pueblos pigmeos, sufren mucha discriminación y están condenados a la extinción, la degradación y la devastación de las selvas les está obligando a asentarse en poblados y a abandonar su vida nómada. “La educación hace ponerse en pie a las personas”, afirma Victoria, de ahí la importancia de crear escuelas en un país en donde hay alrededor de un 30% de analfabetismo.

Paul Biya, presidente de Camerún, anunció el 18 de marzo el confinamiento de la población para contener la propagación del coronavirus. Los alumnos de Victoria han abandonado las aulas y como no hay apenas electricidad, ni ordenadores, ni libros de texto, “es posible que muchos de ellos no vuelvan a la escuela”. El virus sigue avanzando en el continente (la cifra de infectados se encuentra a fecha de hoy en unos 30.000) y cobrándose miles de vidas . En Camerún las cifras ascienden a 1.518 contagiados y a medio centenar de fallecidos. Y aumentan cada día. El continente africano reaccionó rápidamente aplicando medidas para contener su expansión pero carece de infraestructuras sanitarias para afrontarlo. A esto hay que añadir que buena parte de los africanos cuentan con patologías previas (malaria o VIH, por ejemplo), sufren desnutrición o carecen de acceso a agua potable. Todos estos factores tendrán un gran impacto sobre la vida real de la gente, sobre los más necesitados y los efectos de la pandemia pueden ser perversos. “Nueve de las diez provincias de Camerún ya están afectadas y aunque las cifras aquí aún son bajas, los pocos hospitales que hay están ya desbordados”, explica la religiosa.

El coronavirus empieza a estallar en África entre una enorme preocupación Con un sistema sanitario deficiente y ya golpeado por otras epidemias y sin acceso a agua en muchas zonas, una explosión de casos de COVID-19 en África como la de Europa sería catastrófica, por eso muchos países han tomado medidas con mucha previsión

Mientras tanto Victoria no deja de sonreír. Así funciona África, el dolor y la pobreza fluyen por todas partes pero ella no pierde el optimismo. Tiene la ilusión de seguir trabajando por sus niños y de darles una vida mejor. No tiene miedo. “Las cosas nos dan miedo porque no las miramos de frente” y allí hay que mirar la vida de frente, con valor, porque la vida es una lucha por la supervivencia. A medida que se acerca la fecha del desconfinamiento (el gobierno tiene previsto hacerlo a principios del mes de junio) prepara clases y no para de trabajar. Tiene muchas ganas de que sus niños regresen para borrar el silencio que han dejado en la escuela de Ngovayang. Les espera.

