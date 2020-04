Doctor Cota, médico de la Selección Española: "No está estipulado qué hacer si surge un positivo"

El jefe médico de la Selección Española y del Celta de Vigo, Juan José García Cota, ha atendido a Manu Carreño en El Larguero para transmitir a todos los oyentes cuáles son las preocupaciones de los equipos médicos de los clubes de Primera División, así como las consultas de los propios jugadores.

El Doctor Cota deja claro que ve "totalmente lógico" que los jugadores puedan tener miedo a volver a los terrenos de juego después de esta situación excepcional provocada por el coronavirus. La mayor laguna que hay en la vuelta del fútbol es la posibilidad de que un futbolista se contagie cuando vuelva el deporte rey.

"Esa es la gran laguna que tenemos los médicos de los equipos de fútbol y en el protocolo que nos ha facilitado La Liga es una laguna. No está estipulado en ningún protocolo qué hacer si surge un positivo, Sanidad nos dice que se debe apartar a un jugador si este ha entrenado de forma individual, pero si esto ocurre cuando está entrenando el equipo completo, la situación cambia bastante", afirma el médico de la Selección que diferencia el contexto de dicho contagio.

"¿Aislamiento del jugador? A día de hoy, si ese positivo ocurre cuando el equipo está entrenando, lo que nos dice Sanidad no es eso. Sería apartar al jugador y a todos los jugadores que han estado en contacto con ese jugador"

El riesgo de los futbolistas el dr. Cota lo ve menor si se recurre a la concentración de los futbolistas: "Habrá menos riesgo si los futbolistas están concentrados, aunque el riesgo no es cero en ningún caso" además, afirma que la fiabilidad de los test no es total: "Creo que sí hayq ue hacer test a los jugadores, aunque los que hay ahora mismo no son 100% fiables".

El doctor Cota también se refirió a una posible pretemporada que facilite la adaptación de los futbolistas después de que hayan estado tanto tiempo parados y estima que debe haber "un mínimo de tres semanas de pretemporada".