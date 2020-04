'Una persona no muere cuando deja de respirar, sino cuando deja de ser recordada'. Michael Robinson ha perdido la batalla contra el cáncer. Lo ha hecho después de estar año y medio luchando (casi de forma escondida) sin perder un ápice de su singularidad. “Yo decido seguir luchando porque cuando era futbolista perseguía cada balón. Y ahora lo sigo haciendo”, decía Robinson. Varias personas muy cercanas a él se han pasado por El Larguero de la Cadena SER para recordar un personaje que, como ha dicho Carles Francino, presentador de La Ventana, "ha generado un tsunami de cariño”.

“De las cosas bonitas que se han dicho de él, se resumen todas en su sonrisa. Michael era un modelo de honestidad. Se cabreó mucho con el Brexit, porque él no soportaba las trampas. Estoy muy jodido, pero me siento afortunado de haber sido su amigo. Yo echo la vista atrás y no me viene a la memoria un personaje que haya generado ese tsunami de cariño”, expresó Francino.

España acogió hace 30 años a un futbolista de Liverpool que no hablaba español como todos, pero al que se le entendía como nadie. Liam Robinson, hijo de Michael, ha manifestado sentirse “orgulloso” por cómo el pueblo español se ha volcado tras la muerte de su padre. “Le habéis hecho uno de vosotros. Siempre cuando mi padre decía que se sentía español, ahora le entiendo”.

La carrera de Robinson dentro del periodismo y la comunicación cuenta con Alfredo Relaño, presidente de honor del diario AS, como 'tutor'. Él captó el talento del británico para integrarlo dentro del equipo de Canal Pus. “Los juicios que él hacía de los partidos me gustaban mucho”, comentó Relaño. Aparte de otras cualidades que llamaron su atención. “Vi que tenía mucho instinto para el espectáculo y la comunicación”.

“Nosotros no vivíamos preocupados por las audiencias. Todo era pionero. Era un derroche de imaginación. Él ahí estaba como pez en el agua. Le preocupaba pasarse de moda. Que al mes o a los dos meses la gente se olvidara de él. Y han pasado 30 años”, subrayó Relaño.

Sonia Luz, Raúl Ruiz y Antoni Daimiel, periodistas de la Cadena SER, han pasado muchas horas junto a Robinson. Ya sea trabajando o en las famosas “sobremesas” después de comer que protagonizaba el inglés. “Cuando llamabas a la persona en cuestión y le decías que era una entrevista con Michael Robinson, ahí cambiaba su respuesta”, señaló Luz.

“Se acaba ‘El Día Después’ y él empieza a presentar otro programa. No se veía a gusto, y él era leal con eso. Recuerdo que estábamos en el AVE y me dijo que iba a hacer una llamada. Me comentó que volvía a Canal Plus, pero que igual eso tenía efectos colaterales (es decir, que me echaban a mí). Al momento me aseguró que me iba a quedar haciendo lo que yo quisiera o haciendo nada, pero que mi sitio era Canal Plus”, apuntó Ruiz.

“Yo quería grabar un reportaje de boxeo en Cuba para Informe Robinson. Era un lío. Producción decía que no. Yo insistía. Se lo dije a Robinson. El día 24 de diciembre de 2008, reviso el correo. Veo un mensaje de Michael Robinson que decía: no te preocupes, vete a hacer el reportaje. Esta ronda la pago yo”, agregó Daimiel.

El productor de Informe Robinson, Luis Fermoso, ha declarado que ya se está planteando un programa sobre el periodista inglés. Y que la última entrevista que concedió fuera para su propio programa. “Su último partido ha sido en Anfield (donde pudo escuchar el himno por última vez), y su última entrevista fue en Informe Robinson”.