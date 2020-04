Liam Robinson: "Ahora entiendo cuando mi padre decía que se sentía español"

Este martes conocimos la trágica noticia de que nuestro compañero Michael Robinson fallecía a los 61 años. Para homenajear la figura de Michael pasaron por 'El Larguero' numerosos periodistas que han formado parte de la vida de Robinson y para abrir el programa estuvo su hijo, Liam Robinson.

Escuchando a Michael cantar el himno del Liverpool en su última intervención en este programa, Liam se lo tomaba a broma. "Le escuché cantar el himno sólo cuando le dejábamos, está claro que no estaba para Operación Triunfo".

A Liam y a su familia les sorprendió y quedaron muy agradecidos de todas las muestras de cariño hacia Michael Robinson. "Ha sido acojonante. Cuando mi padre decía que mi padre se sentía español... ahora lo entiendo, ahora entiendo por qué España es tan grande. Se ha ido sintiéndose español. Ha sido impresionante todo el apoyo de todos, de todos los que han trabajado con él, es un orgullo tremendo".

Liam también habló de la naturalidad con la que llevó su enfermedad, priorizando siempre mantener su felicidad diaria. "Él ha llevado la enfermedad cómo ha querido, dijo que no le iba a matar en vida. No cambió nada. Vivía una vida muy romántica y la contaba de la misma manera, era como le gustaba pintar ese dibujo. Orgulloso por todas parte. He tenido la gran suerte de que mi padre era también mi mejor amigo".

Desgraciadamente, el cáncer le traicionó estos últimos días llevándose a Michael de una manera tan rápida. "Hasta el día de hoy no se lo esperaba nadie. Hace una semana estábamos cenando con la familia tan tranquilos. Pero en los últimos días le empezaron a fallar partes del cuerpo y... hasta hoy. No ha sufrido, solo estos últimos días en el aspecto de que se iba a tener que despedir tan rápido, no se lo esperaba ni él ni nadie".

Liam se despidió agradeciendo a los periodistas y al equipo de la Cadena SER por el cariño hacia su padre estos días y durante estos años. "Un abrazo muy grande y muchísimas gracias por todo lo que habéis hecho por mi padre".