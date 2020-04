Teresa Ribera: "Nuestra preferencia para desescalar es la provincia, pero cada CCAA puede hacer su propuesta"

La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha pasado este miércoles por 'Hora 25', con Pepa Bueno, para valorar la propuesta de desescalada que propone el Gobierno de Pedro Sánchez tras la crisis del coronavirus. Sánchez anunció ayer una desescalada por provincias en cuatro fases, una propuesta que no dejó satisfechas a todas las comunidades autónomas. Hay ocho autonomías que han trasladado al Gobierno que prefieren que ese plan para la vuelta a la nueva normalidad se haga a través de áreas sanitarias. Lo han hecho este mismo miércoles, ante el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que se ha mostrado dispuesto estudiar estas propuestas pese a dejar clara su prefencia por la provincia como medida.

Paralelamente, el Gobierno trabaja para aprobar la ampliación del estado de alarma tras el bronco debate vivido en el Congreso de los Diputados durante la sesión de control. Allí, ERC ha transmitido al Gobierno que si no hay diálogo esa ampliación puede complicarse. Todavía más tajante ha sido el lehendakari Íñigo Urkullu, del PNV, que se ha opuesto a una nueva prórroga del estado del alarma. De todos estos temas ha hablado Teresa Ribera en 'Hora 25'.

Escucha la entrevista a la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera:

"Hemos querido combinar tres principios, pero el más importancia es el de la seguridad sanitaria. El segundo es la gradualidad, vamos avanzando en la recuperación de la normalidad pero sin olvidarnos de protegernos y proteger a los demás. La tercera es que vivimos en un estado autonómico y tenemos que respetar eso. Hay una coordinación del Estado pero hay que respetar los territorios. Por eso fijamos esos objetivos de fechas, pero el avance lo veremos por el camino".

"Hemos sido muy claros desde el principio. Necesitamos unidad territorial para disponer de todos los indicadores sanitarios para realizar un seguimiento y que tenga sentido desde el punto de vista socioeconómico. No siempre la provincia es la medida principal. En el caso de las islas tienen sentido propio y en algunos sitios puede haber una división diferente. Hemos propuesto la provincia a las CCAA y les hemos dicho que si alguna comunidad autónoma tiene otra medida que la proponga".

"La provincia tiene un tamaño razonable, es pequeña y tiene sentido socioeconómico. Además, tiene capacidad de limitación para controlar el movimiento. Nuestra preferencia es la provincia pero cada gobierno autonómico puede hacer su propuesta. Eso lo saben todos".

"Habrá espacios en que tenga sentido y espacios en los que no. Esta medida seleccionada determinará los límites en los que nos podemos mover hasta el final de la desescalada. Puede ser que en casos sea por provincia y en casos no. Sanidad, de manera razonada, explicará por qué en un lugar sí y en otros no".

"El tono en las reuniones siempre ha sido constructivo, ha podido haber diferencias, pero todo ha ido bien. Illa y yo lo estuvimos explicando bien ayer, hoy también, y el diálogo ha sido muy fluido. Sánchez se ha reunido en siete ocasiones con los presidentes autonómicos. Lo de la provincia hace ya 10 días que ha salido a relucir en las conversaciones. A mí no me consta que Sanidad tenga propuestas concretas. Las propuestas deberán venir avaladas de los indicadores sanitarios y de movilidad sobre por qué consideran que la provincia no es lo adecuado".

"Creo que es importante decir que hay dos asuntos determinantes para evitar contagios. El primero es la autoprotección. Es relevantísimo. El segundo es la movilidad. Hay que reducirla porque el movimiento aumenta la posibilidad de contacto y contagio. Sin estado de alarma que posibilite el confinamiento, es complicado garantizar que no se produzca una libertad de circulación y movimiento".

"Tendremos que ir definiendo lo que es un grupo reducido, estamos pensando en unas cuatro personas, pero habrá que ir concretando estas propuestas. Un grupo reducido es un grupo pequeñito, de cuatro o cinco personas".

"Hay territorios que tienen datos por encima de la media nacional (...) El promedio nacional nos hace pensar en un frente optimista. Estamos en una situación más esperanzadora, ya vemos que la curva se puede aplanar"