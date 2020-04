Antonio Garamendi cree que el plan de desescalada es "una buena noticia"

La presentación del plan de desescalada por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han sido vistas con buenos ojos por los empresarios, según ha explicado el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. "Tenemos que sentarnos a mirar las fases con más calma. Nos enteramos también por la tarde. Es una buena noticia, porque tenemos un calendario", señalaba.

No obstante, no todo eran comentarios positivos por parte del presidente de la patronal, quien pedía también medidas complementarias que acompañen a este plan.

Además, Garamendi ha asegurado que hay enfado e incomprensión en parte del sector hostelero, hotelero y del pequeño comercio ya que no entienden algunas de las medidas aplicadas. En referencia a algunos de estos pequeños locales, indica Garamendi, que existe la "posibilidad de que no levanten la persiana", dado que no compensa económicamente.

Por último, ha advertido de que va a ser necesaria una prórroga de los ERTE, haciendo referencia a dos sectores especialmente afectados por esta crisis: el turístico y la industria del automóvil.

