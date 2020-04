A partir del 11 de mayo se puede visitar a familiares en casa dentro de la misma provincia

Este martes surgieron dudas ante las preguntas, durante la presentación del plan de desescalada hacia la nueva normalidad tras la crisis sanitaria del coronavirus, de cuándo se podría visitar a familiares y personas cercanas al anunciar las cuatro fases previstas. El presidente Pedro Sánchez se limitó a confirmar que "en la primera fase o en la fase 0, no está contemplado". Para intentar aclararlo hay que consultar el documento orientativo distribuido por el Gobierno, que en su anexo II señala que se permiten contactos sociales desde la fase 1: "Contacto social en grupos reducidos para personas no vulnerables ni con patologías previas".

Documento del Gobierno con las actividades permitidas en casa fase del desconfinamiento. / CADENA SER

El plan no especifica dónde quedar en citas, por lo que esos contactos podrán ser en casas o fuera de ellas. El documento sí se detalla el aforo de bares y cafeterías, pero no se ha fijado aún el número máximo de personas que podrán quedar en grupos reducidos. Esta fase 1 en la que se permite "contacto social en grupos reducidos para personas no vulnerables ni con patologías previas" comienza el día 11 de mayo; por lo tanto, según este documento, desde ese día ya podemos hacer visitas a familiares y personas cercanas sin necesidad de tener que quedar en una terraza de bar o cafetería. Estas visitas están permitidas dentro de una misma provincia en cualquier lugar, según el documento del Ejecutivo, que marca unas guías orientativas.

En su comparecencia ayer, Sánchez dijo que en la primera fase o en la fase 0, no está contemplado" visitas a familiares y que la movilidad dentro de una misma provincia se podrá iniciar a partir de la fase 1 de la desescalada, por lo que si alguien tiene una segunda residencia en esa provincia, podrá ir a partir de entonces. Hasta que no se alcance la fase "de nueva normalidad", no se permitirán desplazamientos entre provincias.

¿Visitas las residencias de mayores?

En la fase 3 se podrá hacer visitas a familiares en las residencias. En la fase 2 se abrirán visitas a viviendas tuteladas o centros de discapacidad pero no a personas mayores. Hasta la fase 3 no se aceptarán visitas de familiares a residencias de mayores en condiciones que tendrán que aclarar más adelante.

¿En qué condiciones abren las peluquerías?

Las peluquerías podrán abrir el lunes con cita previa, en la fase 0. Y a partir de la fase 1 ya se permitirá sin cita previa pero con aforos limitados.

¿Cuándo se permitirán las bodas y velatorios?

A partir de la fase 2 se permitirán bodas. En la fase 1 se permitirán velatorios con un número limitado de familiares. A partir de la fase 2, ese número de personas que podrá asistir al velatorio aumentará.

¿Cuándo abren los gimnasios?

La apertura de gimnasios depende de aforos y garantías y de si son espacios abiertos o no. Por regla general, en la fase 1 se permitirán actividades individuales con cita previa en estos centros. A partir de la fase 2 podrá abrir para actividades que no sean de contacto si el establecimiento tiene garantías de distanciamiento y seguridad.

