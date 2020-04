El emotivo recuerdo de La Vida Moderna hacia Michael Robinson tras su fallecimiento

El programa del martes de La Vida Moderna no quiso ser una excepción dentro de la Cadena SER y los integrantes del mismo tuvieron unas palabras de homenaje para nuestro compañero Michael Robinson, fallecido a los 61 años tras año y medio sufriendo un cáncer.

Ignatius Farray fue el primero en "mandar un recuerdo a nuestro compañero Michael Robinson", empezando así una bonita batería de historias y anécdotas sobre el exfutbolista y comunicador inglés afincado en España.

"Tengo aquí un libro que trajo cuando vino a La Lengua Moderna", señaló Quequé enfocando a cámara un libro con el propio Robinson en la portada. "Una entrevista muy divertida en la que cuenta que cuando llegó a España, preguntó dónde estaba Osasuna en el mapa", señaló el cómico salmantino.

"Me acuerdo cuando perdió el Barça en Anfield, que le remontó el Liverpool y yo fui al día siguiente a la radio con la camiseta del Barça. Y nada más llegar me crucé con Michael y él me miró como diciendo '¿qué mierdas no has entendido'?, comentó Ignatius entre risas.

Broncano reconoció que "le cogimos mucho cariño" al haber compartido "muchos momentos en la terraza antes de empezar el programa". Fuera del plano más personal, el de Orcera tuvo un reconocimiento para uno de los programas estrella que presentó Robinson, El Día Después. "Verlo todos los lunes era como ir a misa", comentó Broncano.

Quequé, un poco más mayor que su compañero Broncano, recordó que en sus inicios, Robinson era comentarista de los partidos de la Premier que emitía La 2. "Ahí empezó a hacer aquellas comparaciones tan graciosas como 'estás más quemao que la moto de un hippy, etc'", recordó con nostalgia Quequé sobre un comentarista que marcó una época y una persona del todo inolvidable. Descansa en paz, Michael.