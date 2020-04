Esteve: "Si no podemos dar respuesta a nivel sanitario, lo más lógico es la suspensión de la competición"

Albert Esteve, presidente del Lleida Esportiu, quinto clasificado del Grupo III de Segunda B, pasó por los micrófonos de ‘El Larguero’ para comentar y analizar cómo está la situación del fútbol semiprofesional en España.

Siendo consciente de que la RFEF decidirá la semana que viene en una reunión conjunta el futuro de la 2ªB, habló en primer lugar de la noticia que dio hace semanas la SER sobre la posible creación de una nueva liga que arrope a más clubes del fútbol semiprofesional: "Se ha hecho el planteamiento de muchos clubes de la Segunda B Pro, muchos pensamos que es el momento de crear esa categoría”, admitió Esteve.

El presidente del Lleida, claramente preocupado por la situación que afecta a equipos como el suyo, y sabiendo que la prioridad es play off express en 2ªB, pero en caso de no poderse habrá ascenso de los líderes y no descensos, le mandó un mensaje claro y conciso al órgano presidido por Luis Rubiales: “Tienen que buscar el consenso con todos los clubes. Donde hay consenso en los clubes es que no queremos 98 equipos el año que viene en Segunda B”, afirmó.

Por último, habló del tratamiento sanitario que se le está dando al fútbol español en general, donde tampoco se mostró de acuerdo con las formas que se están llevando a cabo: "Si no hay Real Decreto del Gobierno se van a producir muchas demandas. Por varios conceptos puede impugnarse la competición: o se puede jugar o no se puede jugar, y lo prioritario es la salud. Si no podemos dar respuesta a nivel sanitario, lo más lógico es la suspensión de la competición, pero hay que buscar solución a ascensos y descensos. Y a los ascensos de Tercera”, aseveró el presidente de uno de los clubes semiprofesional que hoy no saben cómo acabará la competición.