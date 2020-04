'Por las noches, en mis sueños siempre estoy en Mauthausen'

En Mauthausen morían dos de cada tres prisioneros. Cerca de 5.000 españoles perdieron la vida asesinados, torturados, víctimas del hambre, la enfermedad y los trabajos forzosos en la cantera de granito con la que se construyó el campo. ‘Los últimos españoles de Mauthausen’, documental que se estrena este 1 de mayo en Youtube, recoge los testimonios directos de dieciocho supervivientes de aquel horror.

Una carrera contra el tiempo por documentar la historia a través de sus protagonistas, que su autor, el periodista Carlos Hernández, ha compartido esta tarde en La Ventana. ‘De esos dieciocho supervivientes con los que hablé para este documental, han muerto todos menos dos en los últimos tiempos. Los testigos se están marchando. Por eso espero que sirva para mantener viva su historia, para que no se olvide’.

El documental, de ochenta minutos de duración, completa el círculo que Hernández inició hace ocho años tirando del hilo de una historia familiar: la de su ‘tío abuelo francés’, Antonio Hernández, el familiar que vivía en Francia y que volvía a España en verano, años después de haber sido uno de los 9.300 españoles -que se sepa- deportados en los campos de concentración nazis en la Segunda Guerra Mundial.

De esa primera reconstrucción de la historia familiar nació la que ha acabado siendo una ingente labor de rescate periodístico de la memoria de las víctimas españolas que cristalizó en 2015 en un libro ‘Los últimos españoles de Mauthausen’, la web Deportados y ahora este documental.

Entre los últimos testigos directos que se han ido está Siegfried Meir, un niño nacido en Francfort de origen judío, cuyos padres fueron asesinados en Auschwitz y que, al llegar a Mauthausen fue ‘adoptado’ por un español, Saturnino Navazo, bajo cuya protección logró sobrevivir al campo de concentración. Ambos vivieron después como padre e hijo en Francia acabada la guerra. ‘De todo el horror que vivió, con lo que se le quebraba la voz de emoción era a la hora de recordar a su ‘padre español’ en Mauthausen’, ha comentado Hernández recordando a su vez la entrevista que La Ventana hizo a Sigfried Mier en 2016.

Ante el inminente 75 aniversario de la liberación de Mauthausen, que se conmemora el próximo 5 de mayo, Hernández considera que ‘aún falta rendir a las víctimas un gran homenaje’. ‘Se les ha hecho en otros países, pero en España parece que se prefiere dejar el tema de lado por no levantar ampollas’, ha criticado.

‘Falta contar esta historia en los libros de texto, en los que se ha silenciado entre otras cosas porque la intervención de Franco fue decisiva para que aquellos miles de españoles que habían pasado a Francia, acabaran deportados a los campos de exterminio nazis’.

En el relato de los supervivientes no hay palabras de odio ni de venganza, pero sí el deseo de que no se olvide lo que pasó, para que la historia no se repita. Entre los que sobrevivieron muchos tuvieron vidas largas, formaron familias, tuvieron hijos y volvieron a vivir en democracia y libertad pero por las noches, como la mayoría relata en este documental ‘siempre volvían a Mauthausen en sus sueños’.