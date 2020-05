José Manuel Franco: "Los sanitarios merecen protección, no ser hacinados como lo han sido hoy"

La clausura del hospital de IFEMA se ha convertido en un acto multitudinario con una gran representación de políticos regionales y municipales, lo que ha provocado la imposibilidad de mantener las distancias mínimas de seguridad entre los asistentes, sanitarios o periodistas en algunos momentos, aunque todos iban con mascarillas y guantes. Al acto de celebración de su "apagado", se ha unido la protesta de un grupo de sanitarios, que ha recibido a Díaz Ayuso al grito de "¿Dónde están los test?" y "Sanidad pública". El ambiente festivo por el cierre de esta instalación —que durante semanas ha sido el símbolo de la magnitud del azote de la pandemia en Madrid— ha invitado a la presidenta a subirse incluso a un autobús allí instalado que vendía café, churros y bocadillos al personal sanitario, para fotografiarse.

La oposición ha cargado en bloque contra la presidenta madrileña, a quien han reprochado su "falta de respeto" a sanitarios y a todos los ciudadanos por el "espectáculo" multitudinario que ha montado la Comunidad para dar por cerrado el hospital de campaña. Horas más tarde, según ha adelante la Cadena SER, la Delegación del Gobierno en Madrid ha anunciado una investigación para comprobar si se han cumplido las normas de seguridad establecidas en el Real Decreto del estado de alarma en el acto de clausura del hospital de campaña de IFEMA. Sobre este acontecimiento y la investigación ha hablado José Manuel Franco en el programa 'Hora 25'.

Escucha la entrevista completa a José Manuel Franco en 'Hora 25':

"Vamos a investigar el cumplimiento de las normas, que son iguales para todos (...) Los sanitarios merecen los homenajes, pero no se utilizados con fines electoralistas. El mejor homenaje es que vivan protegidos y no ser hacinados como han sido hoy. Vamos a investigar a vamos a dirimir las responsabilidades".

"Haremos las comprobaciones necesarias para dirimir las responsabilidades. No se puede intentar culpabilizar a quien seguramente no tiene ninguna culpa. Las multas van de 601 euros hasta los 30.000 euros. No es momento de descalificar a nadie, es el momento de la ejemplaridad. No seamos las instituciones las que demos malos ejemplos".

"Es obvio que invita la Comunidad de Madrid. Nuestro grupo reduce a la mínima expresión la representación que acude a IFEMA. El objetivo era un homenaje a los sanitarios, por eso estamos representados, pero ha resultado ser un mitin. Todavía hay personas que se mueren y no estamos para fiestas. Estamos para estar al lado de las víctimas".

"Me encanta que lo comparen con el 8-M. Ese día no había elementos objetivos que nos llevasen a prohibir la manifestación. Si se dan circunstancias, podríamos haberlo prohibido, pero en ese momento no había circunstancias objetivas para hacerlo. No me gusta que se mezclen unas cosas con otras".

"Sí, me preocupa que mañana se vean autopistas en la calle, pero por otro lado estoy convencido de que los ciudadanos sabrán respetar las distancias que marca la ley. No me vale el argumento de que las mascarillas son suficientes (...) Seamos responsables. No es tiempo de descalificaciones. No quiero entrar en esto, es tiempo de mantener la cordura y guardar las formas".