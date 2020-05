Ciudadanos acuerda con el Gobierno votar "sí" a la prórroga del estado de alarma

El Gobierno y Ciudadanos, según han anunciado en un comunicado, han alcanzado un acuerdo por el que ambas partes manifiestan la conveniencia de prolongar el actual estado de alarma para lograr vencer a la pandemia del coronavirus, así como a mantener las medidas de protección a los españoles en los ámbitos sanitario, económico y social más allá de la vigencia del estado de alarma. En este sentido, en esta jornada el Consejo de Ministros ha dado luz verde al texto que este miércoles se someterá al debate y votación en el Congreso sin que, por el momento, la aritmética ofrezca garantías al Gobierno. Sin embargo, con el apoyo del partido de Inés Arrimadas, los de Sánchez tienen seguros los votos de PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, Compromís y Más País, apoyos que podrían ser insuficientes tras los cambios de postura anunciados ayer por PP y ERC. Por su parte, el PNV ha registrado en el Congreso una serie de enmiendas a la prórroga del estado de estado de alarma exigiendo que la relajación del confinamiento y la llamada a la desescalada se decida de forma compartida entre el Gobierno y las comunidades, enmiendas que según fuentes del PSOE son asumibles por parte del Ejecutivo.

Los tres puntos del acuerdo entre Ciudadanos y el Gobierno:

El gobierno mantendrá contactos semanales con Ciudadanos para informar sobre la crisis sanitaria, así como dialogar y, en su caso, consensuar medidas para la implementación del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, también conocido como plan de desescalada. El gobierno y Ciudadanos coinciden en que: 1) Es necesario prorrogar el Estado de Alarma para afrontar esta pandemia. 2) El Estado de Alarma es un mecanismo constitucional, que debe prolongarse sólo por el tiempo estrictamente necesario. Por tanto, con ese ánimo, se analizarán las medidas necesarias para seguir protegiendo a los españoles en el ámbito sanitario, económico y social cuando concluya su aplicación. El gobierno y Ciudadanos se comprometen a mantener el diálogo para la adaptación de los ERTEs y las ayudas a PYMES y autónomos para que puedan adecuarse éstas y el resto de las medidas de protección social a las necesidades que se produzcan más allá del Estado de Alarma.

La solicitud de prórroga alega que "no existe alternativa jurídica" para limitar la circulación por España El borrador del decreto al que ha tenido acceso la Cadena SER sostiene que "la legislación ordinaria resulta insuficiente por sí sola para restringir ese derecho fundamental"

El PNV condiciona su voto a que el Gobierno acepte la cogobernanza

ERC, socio del Gobierno, anunció este martes que votará 'no' en el debate del miércoles. El PP, por su parte, tampoco apoyarán otra prórroga del estado de alarma, sin desvelar si su voto será negativo o una abstención. Si el grupo liderado por Pablo Casado deciden votar no, la cuarta prórroga sería desestimada por la cámara, ya que grupos como Junts per Catalunya y Vox también votarán en contra. Además, el BNG, que hasta ahora había votado con el Gobierno, ha anunciado la abstención de su único diputado en el Congreso. Por este motivo, el Gobierno también negocia con el PNV para tratar de sacar adelante esta nueva prórroga.

En este sentido, el PNV ha registrado en el Congreso una serie de enmiendas a la prórroga del estado de estado de alarma exigiendo que la relajación del confinamiento y la llamada desescalada se decida de forma compartida entre el Gobierno y las comunidades, y que las medidas sean ejecutadas por el Ejecutivo autonómico. De lo que ocurra con esas enmiendas, que se votan hora y media antes, dependerá si el PNV apoya o no este miércoles la ampliación del estado de alarma. La formación nacionalista, que hasta ahora venía votando a favor de las prórrogas, ve necesario "mejorar" el estado de alarma diseñado este martes por el Gobierno para adecuarlo "a la realidad de cada ámbito territorial". Así, en línea con la posición trasladada en las últimas semanas, propone que la desescalada se gestione "de forma compartida" con las comunidades autónomas.

En concreto, EAJ-PNV pide que las Comunidades Autónomas que cogobiernen la desescalada. Eso significa que puedan decidir conjuntamente cuál es la unidad territorial sobre la que se aplican las medidas y tambien que haya codecision en las limitaciones a la libertad de circulacion. Y, en caso de acuerdo, piden que esas medidas sean aplicadas por quien ostente la presidencia de la Comiunidad Autónoma. PNV también plantea que puedan decidir sobre algunos enclaves territoriales próximos al País Vasco y que no pertenecen a la Comunidad Autónoma, como por ejemplo el Condado de Trevino. Eso por un lado, por otro, el grupo vasco reclama que la vigencia del estado de alarma no suponga un obstaculo para la realzacion de actuaciones electorales, es decir, que les permitan su celebración y que además se implique facilitando por ejemplo el servicio pubico de correos. Unas medidas que desde el Gobierno ven asumibles, según fuentes del PSOE.

