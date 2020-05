El Gobierno ve muy difícil que la Comunidad de Madrid pase a la fase 1 el próximo lunes

Madrid va a tener muy difícil pasar a la fase 1 el próximo lunes. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, se reunirá de nuevo este viernes con el consejero madrileño después de que enviara anoche a última su propuesta. Sanidad y sus técnicos la van a estudiar pero fuentes del Gobierno han señalado ya a la Cadena SER que teniendo en cuenta que Madrid fue la zona más crítica de la pandemia, fue el epicentro, tienen que tener muy bien justificadas sus capacidades para ser valorada de forma positiva y lograr la autorización del ministro para el pase a la siguiente etapa a partir del próximo lunes.

Algo que se puede interpretar como un anticipo de que no aprobará y no pasará. Y desde luego la decisión estará condicionada por la dimisión de Yolanda Fuentes, una profesional muy respetada, por negarse a avalar la petición al considerar que no prevalecen los criterios de salud. Madrid ha registrado casi 64 mil casos, 8.500 muertos y aunque sus datos han mejorado en los últimos días, sus UCI soportan todavía mucha presión, algo reconocido por la propia Ayuso. Las otras dos comunidades en peor situación Cataluña y Castilla y León, han sido mucho más prudentes y no han pedido sin embargo, el cambio a la fase 1 para todo su territorio.

Criterios confusos

Son criterios muy confusos, nada claros. No se especifican marcadores sobre la incidencia de nuevos contagios diarios, ni sobre el nivel de ocupación de camas en las UCI o en los hospitales a dia de hoy. Solo se concreta que en caso de un brote deben disponer en cinco días de hasta dos camas en intensivos y hasta cuarenta de agudos por diez mil habitantes. Tampoco se indica cuánto y como debe ser el refuerzo de la atención primaria para la detección precoz de nuevos contagios y el rastreo de su contactos estrechos, una estrategia que la inmensa mayoría de las comunidades tienen sin desarrollar.

