La curiosa anécdota sobre Ana Milán que demuestra por qué se ha convertido en todo un personaje viral

Buenismo Diario es Necesario llegó a su fin con la edición del jueves pero la entrega semanal de Buenismo Bien sigue publicándose cada sábado y goza, día tras día, de mayor salud. Si hace unos días, el invitado era todo un expresidente del Gobierno como José Luis Rodríguez Zapatero, este pasado sábado fue Ana Milán, actriz y nueva figura viral durante este confinamiento.

La actriz alicantina se ha viralizado en estas últimas semanas gracias a sus divertidos directos, en los que ha contado anécdotas de su carrera en la interpretación y en los que también ha dado consejos sobre cómo hacer más llevadero el proceso de confinamiento que estamos viviendo como sociedad.

Dentro de su aparición en Buenismo Bien, Quique Peinado contó una anécdota que refleja muy bien cómo es Ana Milán. "Con Ana Milán soo he coincidido una vez, por una cosa de trabajo. Era una presentación en la que había mucha gente, era algo importante. Por la noche nos fuimos a tomar la típica copa de compromiso con los jefes. Vas allí a hacer cuatro corrillos y te quieres ir a casa", comenzó a relatar el periodista vallecano.

"Y Ana no estaba. La escribo y le digo: Ana, ¿dónde estás" y ella me dijo 'Ah, no. Yo a estas cosas no voy. Yo estoy aquí en la habitación viendo Sálvame'", añadió entre risas Peinado, que reconoció que eso era tener estatus y carisma.

Ana Milán confirmó que la anécdota era cierta y señaló que pierde mucho brillo cuando 'tiene que estar encantadora'. "Cuando me obligan a lo que sea desde muy pequeña, mi cabeza sufre un bloqueo. Yo ya he descubierto que a mí no me compensa irme con ningún jefe a tomar nada", respondió la actriz, demostrando que es toda una diva.