El divertido problema de Berto Romero con sus gafas

Un programa como el Nadie Sabe Nada bebe en muchas ocasiones de las anécdotas e historias que forman parte de la vida cotidiana de sus protagonistas. Andreu Buenafuente y Berto Romero son una fuente inagotable de comedia también en su vida más allá de su trabajo.

En uno de los programas de esta temporada, Andreu y Berto estaban hablando de un tema que dominan mucho, que no es otro que el de las gafas. Y Berto quiso hacer partícipe a todo el público y a los oyentes de una problemática que lleva un tiempo amargándole la existencia.

"Me he hecho unas gafas para ver la tele, porque ahora las que llevo son progresivas, pero están tan apretadas que me duele mogollón la cabeza y me da la sensación de que no me gustan las series y las pelis que estoy viendo y es porque me aprietan demasiado", se sinceró Berto, provocando las carcajadas del público.

"Me aprietan tanto, que lo que hago es subírmelas un poco así, porque como esta parte de la cabeza es más ancha, para ver si las patillas se van dando de sí. Estoy viendo la tele con las patillas puestas en el cráneo", explicó el cómico catalán, regalándonos una imagen muy divertida y difícil de olvidar para los seguidores del Nadie Sabe Nada.