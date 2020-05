La secuencia más importante de la historia de Star Wars y cuál es su verdadero significado

La saga Star Wars ha dejado grandes momentos para la historia tanto del cine como de la televisión. Desde el momento en el que Darth Vader le revelaba a Anakin Skywalker que era su padre o el duelo de Mustafar, en el que Obi Wan Kenobi se impuso al nuevo príncipe del mal, hasta el día en el que conocimos a Baby Yoda en la serie The Mandalorian ¿Cuál es, bajo tu punto de vista, la escena más determinante de la saga?

Como es lógico y normal, cada persona tendrá su escena favorita. En el caso del guionista y productor Dave Filoni, quien ha trabajado en series como The Clone Wars, Star Wars Rebels o The Mandalorian, es la batalla entre Qui Gon Jinn y Obi Wan Kenobi contra Darth Maul. Una batalla, conocida como Duel of The Fates, en la que se juega mucho más que la vida de los distintos guerreros que se enfrentan en ella.

El combate que cambia la historia de Star Wars

Según explica Filoni, en esta secuencia se libra el futuro de Anakin: "Qui-Gon lucha porque sabe que él es el padre que Anakin necesita y porque no se ha rendido. No ha abandonado la creencia de que los Jedi deben preocuparse por los demás y amar, y que eso no es algo malo. Los demás Jedi se han vuelto tan distantes y tan políticos que han perdido el rumbo. Yoda comienza a ver eso en la segunda película, pero Qui-Gon está por delante de todos ellos y por eso no es parte del consejo".

Dave Filoni on why Qui-Gon Jinn and Duel of the Fates is so important pic.twitter.com/aHKCF8H1rR — bren ✨ avar kriss’ wife 💛 (@ariesanakin) May 9, 2020

Por todo ello, y después de analizar todo lo que representa la figura de Qui-Gon para Anakin, el guionista considera que el devenir de la pelea es fundamental para la evolución del personaje de Anakin Skywaker. Y, dado que Darth Maul acaba con el legendario Jedi, también acaba con la figura paterna que necesitaba el por aquel entonces niño: "La figura paterna desaparece porque sabía lo que significaba alejar a este niño de su madre cuando tenía un apego".

La muerte de Qui-Gon y la vulnerabilidad de Anakin

Tras la muerte de Qui-Gon, Anakin se queda con Obi-Wan. Sin embargo, el ahora Maestro Jedi no actúa como la figura paterna que Anakin necesita. Esto, unido a la pérdida de su madre en la siguiente película, dejan al joven Skywalker completamente vulnerable. Una vulnerabilidad que aprovecha más tarde el Emperador para contar con El Elegido en su guerra contra la República.

Una vulnerabilidad que no encuentra décadas más tarde en Luke quien, tras descubrir que Darth Vader es su padre, construye ese vínculo especial que Anakin siempre buscó: "El Emperador no puede entender esa conexión. Alguien te ofrece el mayor poder de la galaxia. ¿Por qué no te llevas esto? En ese momento Anakin tiene que decidir ser el padre que él mismo nunca tuvo. Debe renunciar a todo el poder de toda la galaxia para salvar a su hijo. En definitiva, el hijo salva al padre, el padre salva al hijo y todo funciona a la perfección. Esa historia comienza en La Amenaza Fantasma y se prolonga hasta El Retorno del Jedi. Esa es la historia de Star Wars".