El 20 de mayo el Real Madrid celebra 22 años desde que consiguieron levantar La Séptima, título conseguido al ganar a la Juventus gracias un único gol de Pedja Mijatovic. El exfutbolista rememoró en El Larguero una divertida anécdota mientras los blancos celebraban el título.

"A parte de celebrarlo con tus compañeros, con los aficionados... hay una cosa muy curiosa. Un amigo de Davor (Suker) y mío se coló en los vestuarios", comenzó a explicar. "Nuestro amigo saca una cámara y le pide a Peruzzi que nos una foto a los tres. Yo dije, 'madre mía, va a coger la cámara y le va a dar una hostia increíble'", añadió.

No obstante, el portero del equipo turinés reaccionó positivamente. "Peruzzi como buen profesional, encantado sacó la foto. Me impactó muchísimo. Yo si pierdo una final no quiero ver a nadie. Pero él, como gran portero y gran personalidad, lo hizo", concluyó. "Además nos invitaron a champán, nos sacaron las botellas del vestuario de la Juve", finalizó.

