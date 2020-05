Directo | El Congreso debate la votación más incierta de las prórrogas del estado de alarma por el coronavirus

El Congreso acoge este miércoles la votación más incierta de las cinco prórrogas del estado de alarma que el Gobierno ha pedido desde el 14 de marzo, ya que las cifras de votos a favor y en contra se encuentra por ahora muy ajustadas. El Ejecutivo de Pedro Sánchez, gracias al acuerdo de este martes con Ciudadanos, pues la solicitud se ha hecho para 15 días de ampliación y no para un mes, como el presidente anunció en un principio, y con Coalición Canaria se ha garantizado 166 "síes" a la nueva prórroga hasta el 7 de junio. PSOE (120 escaños), Unidas Podemos (35), Cs (10) y CC (1) constituyen una amplia horquilla de aceptación a esta quinta prórroga. En el "no" se encuentran Vox (52), JxCat (8) y la CUP (2), y se da por hecho el del PP (88); un total de 150. El apoyo o el rechazo se juega, por tanto, en los escaños de ERC (13), del PNV (6) y de EH Bildu (5), así como de otras formaciones minoritarias como Más País, Compromís o BNG. ERC se encuentra más cerca de seguir en el 'no'.

