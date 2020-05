Un aplauso para Begotxu, la cocinera en ERTE que guisa en casa para los sanitarios

Fue una encerrona en toda regla. ‘Mi amigo Fernando, que tiene un bar frente a casa y que cocina a domicilio, me pidió que bajara para probar unos garbanzos, a que le diera mi opinión. Cuando llegué, me tapó los ojos y me llevó a un pequeño jardín que tiene detrás, y de repente me los encontré allí aplaudiéndome a mi. Estaba también mi hija y mi yerno de cómplices. Todavía me tiembla la voz de la emoción’, ha relatado Begotxu Jáuregui en La Ventana.

Quienes aplaudían a Begotxu son los profesionales sanitarios aislados por las circunstancias en un hotel de Bilbao, y a los que esta cocinera vasca ha estado preparando la comida desde el pasado 19 de abril. Como tantos otros trabajadores, Begotxu, junto con el resto de la plantilla del restaurante El Caserío, de Sondika, está incluida en un ERTE a la espera de poder reanudar la actividad. Un parón forzoso que aprovechó para ayudar a otros echando mano de lo que mejor sabe hacer: cocinar.

‘Esto es una cosa que hago altruistamente, para nada para que me lo agradezcan, aunque reconozco que luego sienta muy bien que te den las gracias así. La verdad es que la emoción me desborda. ¿De verdad no hay noticias más importantes que ésta para contar en la radio?’, le ha preguntado a Carles Francino durante la entrevista que hemos tenido con ella esta tarde en La Ventana.

Una charla en la que ha desvelado lo que tiene preparado de menú mañana para los sanitarios que pasan la cuarentena aislados de sus familias por precaución. ‘A ver que mire la nevera, hay sopa con garbanzos, lentejas, espagueti con carne picada, filetes de pechuga con pimientos, tortilla de patata y arroz con leche. El arroz con leche es lo que más les gusta’.

Precisamente la tarta de arroz con leche que prepara su compañero Patxi es una especialidad exclusiva de El Caserío, el restaurante de Sondika en el que trabaja Begotxu. ‘Somos siete familias que vivimos de aquello pero es como si fuéramos una sola, el que menos lleva once años ya. Nuestro jefe se ha portado, pero lo de pagar sin ingresar es muy difícil. A ver si podemos reabrir pronto’, ha contado.

‘Animo a todos a que cuando pueda ser se pasen por allí, que se come muy bien, el bacalao, el chuletón, la tarta de arroz con leche, la tarta de queso, los postres son lo más. Mucha gente lo conoce, periodistas y políticos, incluso algún ministro’. Del nombre y el partido no ha dicho nada porque eso forma parte del ‘secreto profesional’ pero sí ha contado que el ministro comensal habitual es ‘muy majo’.

Ahora, Begotxu espera que la crisis pase y pronto pueda volver a su trabajo. ‘Hay que remontar el país y Euskadi, aquí siempre hemos sido de estar al pie del cañón’.