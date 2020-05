Lizarazu: "Haaland no es el mejor delantero joven, ese es Mbappé"

El mítico exjugador del Bayern Múnich, Bixente Lizarazu, ha estado en El Larguero con Yago de Vega para repasar la vuelta del fútbol a Alemania con la Bundesliga, además también opinó sobre le nombre del momento, Erling Haaland.

Lizarazu alabó la vuelta de la Bundesliga y la puso como ejemplo: "Una organización muy buena por parte de Alemania. Vi con gusto el partido entre Borussia Dortmund y Schalke 04, hemos visto disciplina en los jugadores al celebrar los goles. Los alemanes lo han hecho bien"

El hombre del momento es sin duda, el delantero noruego relacionado con el Real Madrid, Erling Haaland, esto es lo que opina Lizarazu sobre el joven atacante al que no destaca como el mejor del mundo: "¿Haaland? Es muy joven, es muy buen delantero. Para mí de los jóvenes delanteros del mundo es Mbappé. No se pueden comparar porque no son el mismo perfil. Con su estilo de nueve es uno de los mejores, pero es todavía muy joven.

Aunque de lo que más se habla es de la posibilidad de que el delantero del Dormtund pueda recalar en España, y a Lizarazu le encaja en los dos grandes: "Haaland me encaja tanto en Barça como en el Real Madrid. Puede adaptarse a cualquier sitio sin problema"

"Lo que está haciendo en Dormtund es impresionante. Físicamente, es un monstruo y tiene sangre fría, y lo que le falta es jugar de espaldas, eso es lo que tiene que mejorar", destaca como las mejores cualidades del noruego, sin embargo de momento no lo quiere en el Bayern: "Tenemos a Lewandowski, puede ser como relevo, pero Robert todavía es joven. Ahora no lo necesita el Bayern"

