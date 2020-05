O grandes acuerdos o caos

0 construimos grandes acuerdos o vamos al caos socioeconómico. Cada día es más evidente que ni el Gobierno ni la oposición van a poder con esta crisis. Es demasiado diferente de todo lo conocido; su dimensión es gigante. Nuestra única verdadera posibilidad está en los acuerdos.

El episodio del pasado viernes a cuenta de la reforma laboral confirma el punto débil del Gobierno: hablar de Bildu es desviar la atención. Lo más grave de lo ocurrido no reside en con quién se negoció, aunque implicar en este caso un desaire al PNV que puede costar muy caro. Importa sobre todo el estallido interno, la manifestación de dos visiones de las cosas radicalmente opuestas en el gabinete. Opuestas y en combate.

Pedro Sánchez ha ordenado silencio ya ha dicho que no hubo contradicción entre Calviño e Iglesias, pero creo que se engaña. La discrepancias conceptual y va a manifestarse más y más a medida que avance el proceso. Y cuando la oposición se frota las manos, pues engaña más tontamente aún, pues está muy lejos de contar como alternativa por mucho ruido que hagan los bocinazos y las cacerolas. El Gobierno, desunido y todo, y con su precaria mayoría parlamentaria, está democráticamente legitimado y está para rato; ésta es la verdad.

Al margen de filias y fobias, ningún partido ni bloque ideológico está en condiciones de afrontar por sí solo un desafío de esta envergadura. Y hay algo aún más importante que estas fragilidades. No vale del todo el recetario de nadie. Tomar al pie de la letra un programa de investidura elaborado antes del COVID-19 no tiene sentido. Pacta sunt servanda, sí; pero Sánchez e Iglesias han visto mejor que nadie qué ha hecho la pandemia con las previsiones: las ha arrasado. Y por lo que se refiere a la derecha, su programa económico histórico, del que tanto le gusta alardear, es ahora polvo y ceniza. ¿No creerá Casado que en la actual circunstancia vale de algo la fórmula Aznar? No, no hay salida liberal cuando todos, empresarios, grandes y chicos, trabajadores, todos los sectores productivos se va lanzar desesperadamente sobre el estado salvavidas... no hay más salida que los grandes acuerdos.

Por eso desespera que, a día de hoy, el diálogo social empresarios-sindicatos, que había empezado muy bien, esté roto, y que la comisión para la reconstrucción, pieza clave del proceso, esté inutilizada y caricaturizada por la bronca. Creo sinceramente que hacen falta acuerdos y no a la defensiva, sino valientes, ambiciosos y transformadores; o eso, o el caos.

