Casi 19.200 ancianos de residencias de mayores han muerto por coronavirus o con síntomas compatibles en España

Casi 19.200 ancianos de residencias han muerto por coronavirus o síntomas compatibles, según los datos que ha recabado la Cadena SER a través de su red de emisoras. La situación se está estabilizando prácticamente en todas las comunidades, excepto en Cataluña, donde los fallecidos en geriátricos se cuentan por cientos cada semana y aún hay decenas de miles de ancianos contagiados o que presentan síntomas del virus.

El pasado 6 de abril, el Gobierno reclamó a través del BOE a todas las comunidades autónomas que remitieran semanalmente al Ministerio de Sanidad los datos de la situación en las residencias de mayores. El objetivo era elaborar un informe que, más de mes y medio después, aún no ha visto la luz. Preguntado al respecto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró el pasado sábado que el informe no se hará público hasta que pase la epidemia.

Casi 9.600 murieron con síntomas compatibles pero sin la prueba

Así pues, una semana más, la Cadena SER ha recopilado los datos que facilita cada Gobierno autonómico para tratar de obtener una radiografía lo más exacta posible de la tragedia en las residencias de mayores. De los casi 19.200 ancianos muertos desde el 8 de marzo, justo la mitad, casi 9.600 murieron con síntomas compatibles pero sin que se les hiciera la prueba que confirmara que tenían el virus. Esto significa que esos casi 10.000 fallecidos no figuran en la estadística oficial de muertos por coronavirus.

Madrid y Cataluña, a la cabeza

La Comunidad que acumula mayor número de ancianos fallecidos en sus residencias sigue siendo Madrid con casi 6.000 aunque tiene la situación controlada desde algunas semanas. Le sigue Cataluña que roza ya los 4.000. Sin embargo, allí hay decenas de miles de mayores más contagiados o con síntomas. Según los últimos datos facilitados ayer por la Generalitat, casi 14.000 ancianos son positivos confirmados. La semana pasada informó además de que otros 36.000 tenían síntomas compatibles. Sin embargo, esta semana -después del caos de datos suministrados al Ministerio de Sanidad- ha dejado de facilitar esa información, así que no sabemos exactamente cuántos presentan síntomas pero aún no se les ha hecho la prueba. La semana pasada tenían el virus o presentaban síntomas casi el 80% de los 64.000 ancianos que vivían en residencias de Cataluña antes de la pandemia.

En el resto de comunidades la situación está mucho más controlada ya. No obstante, las cifras son dramáticas. En Castilla y León hay más de 2.500 ancianos muertos, en Castilla-La Mancha más de 2.400, en Aragón más de 700, en Euskadi más de 600 y en Andalucía y la Comunidad Valenciana más de 500, por poner algunos ejemplos. No obstante, también hay algunas comunidades, como Canarias o Murcia, donde no ha muerto por coronavirus ningún anciano en los últimos siete días.

