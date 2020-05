Convocantes de manifestaciones desmienten presiones del Gobierno como dice el informe de la Guardia Civil

Una de las inexactitudes que aparecen en el informe de la Guardia Civil tiene que ver con las presiones de la Delegación del Gobierno a asociaciones que tenían manifestaciones en torno a la fecha del 8-M. En ese informe aparece el nombre de Gerardo Ruiz Catalán, miembro de la plataforma pensionistas de Móstoles, que tenía programadas manifestaciones programadas para los días 16 y 23 de marzo que ha pasado por 'Hoy por hoy' con Àngels Barceló.

"Nosotros teníamos comunicadas las manifestaciones y decidimos suspenderlas", ha explicado en Ruiz Catalán, quien incide en que tras una asamblea de la plataforma, decidieron por unanimidad suspender las convocatorias programadas para las semanas siguientes.

Señala el miembro de la plataforma que se "asustó" un poco cuando le llamó la Guardia Civil a declarar. "Me pregunté qué hemos hecho mal", añade Ruiz Catalán, que explica que la Guardia Civil no le preguntó por presiones.

También aparece en este informe y ha pasado por los micrófonos de 'Hoy por hoy' Diana Chnaiker, portavoz de la Asociación para Personas Aptas Sin Ayudas al Alquiler (APASAA). Tenían tres manifestaciones convocadas. Celebraron la del día 5 de marzo, la del día 12 no se desconvocó pero no asistió nadie y había otra convocada para el 19 de marzo. La delegación del Gobierno les llamó pero en ningún momento les presionaron para desconvocarla. "Nos llamaron pero no nos presionó nadie. Nos preguntaron si estábamos al tanto de la situación en la que estábamos y lo que conllevaba el estado de alarma. Contestamos que sí y que, por lo tanto, no iba a acudir nadie porque comenzaba el confinamiento. Lo único que me indicaron es que les mandara por escrito todo esto", ha explicado.

Chnaiker ha explicado la sorpresa que le produjo recibir luego una llamada de la Guardia Civil para que fuera a declarar: "Me impactó bastante". Los agentes le pidieron que contara, una por una, todo lo relativo a las manifestaciones que la Asociación tenía previstas en el mes de marzo.

"No fue empleada la palabra presionar durante la declaración. En el atestado figuran preguntas como si recibí la llamada de la Delegación, qué fue lo que hablé y lo que se llevó a cabo tras la llamada", ha explicado.

La portavoz de la Asociación ha leído el informe de la Guardia Civil publicado en la Cadena SER en el que aparece y afirma que se parece "algo" a cómo fue su declaración. Ha alertado además de inexactitudes como cuando pone "y exhortan a enviar un escrito". Explica la portavoz que no atiende a la realidad si por exhortar quieren decir presionar ya que eso no ocurrió. "En el informe está muy resumida la declaración cuanod el atestado tiene 6 hojas", sentencia.