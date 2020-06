Castells: "Hemos salvado el curso como hemos podido, pero no se puede vivir heroicamente todos los días"

Escucha la entrevista a Manuel Castells en 'Hora 25':

El ministro de Universidades, Manuel Castells, ha pasado este lunes por el programa 'Hora 25', con Pepa Bueno, para hablar sobre el diseño que el gobierno de coalición maneja para el próximo curso. En un día en el que Sanidad no ha registrado ningún fallecido por COVID-19 (primer día desde el 3 de marzo) y en el que el Gobierno ha anunciado que estudia adelantar al 7 de junio los viajes entre las autonomías en la fase 3, el titular de Universidades ha desvelado las líneas maestras que maneja su ministerio para la vuelta a las aulas el próximo curso. En dicha entrevista, Castells ha desvelado que el Gobierno publicará una guía de recomendaciones, "no serán órdenes", para la puesta en marcha del curso lectivo.

"Habrá que inventar un sistema en que se respete lo sanitario y se de importancia a lo pedagógico", ha asegurado Castells, que ha abogado a la vez por un refuerzo de las competencias digitales de las universidades y de los estudiantes. "Hay peligros con la enseñanza digital y es impensable dejar a un colectivo excluido, por eso necesitamos empezar a equipar digitalmente a las universidades y a los estudiantes", ha insistido el ministro de Universidades.

Sobre el diseño del plan universitario para el año que viene, la vuelta de los estudiantes a ciudades como Madrid y Barcelona a por sus apuntes o el reto de la brecha digital ha hablado Manuel Castells en 'Hora 25':

"Estamos todavía en luto oficial y quisiera, lo primero, unirme en el pésame a las miles de familias que han perdido a sus seres queridos"

"Teóricamente estamos entrando en vacaciones, todavía hay que acabar el curso pero mire, en la vuelta a las terrazas hay alegría, amistades, recuperar el abrazo... El turismo es absolutamente esencial para nosotros. Son miles y miles de empresas que emplean miles de trabajadores. Eso no quiere decir que hayamos olvidado a los estudiantes, que son la base del futuro"

"Las universidades están preparadas en lo esencial. Consensuamos desde el principio con los rectores y las CCAA y los sindicatos (...) Desde el principio del estado de alarma vimos muy complicado que este fuese un curso normal. Hay que estar preparados para que todo se acabe bien, con rigor académico, aunque no sea de manera presencial. Y se está haciendo. El esfuerzo de docentes y estudiantes es increíble. Lo que se ha hecho en las universidades es increíble"

"En dos meses hemos pasado todo el sistema a online: en evaluación y en docencia. Esto no quiere decir que nos instalamos en este sistema, sino que hemos tenido la capacidad de acabar bien. Para el curso que viene, vamos a ver. Antes de final de mes publicará recomendaciones, que no órdenes, muy serias y consensuadas sobre cómo hacer el curso que viene"

"No es porque queramos, pero habrá que inventar un sistema en que se respete lo sanitario y se de importancia a lo pedagógico"

"Me parece prudente lo de Cambridge (...) Yo estuve allí. A mí me parece que es inteligente, eso no dice que haya que copiar. Cambridge es conocido por la capacidad de interactuar los profesores con los estudiantes en pequeños grupos. Las pequeñas clases de cinco o diez personas... Lo que han hecho ha sido decir que en las magistrales no se perderá gran cosa si hay buenos sistemas, ahí no se pierde lo esencial si se hace a distancia, pero suspenden totalmente sus pequeñas clases y la interacción personal, entonces es un método inteligente. ¿Es lo que deberíamos hacer? No estoy seguro, ellos tienen una infraestructura tecnológica que la mayoría de universidades españolas no tenemos"

"Se han distribuido ordenadores, se han distribuido tarjetas para conectarse con mayor ancho de banda, se han adaptado sistemas de evaluación a distancia que no implicaban el examen si no había otros métodos. Yo hable por ejemplo con las universidades gallegas, donde había más problemas por la presencia de estudiantes en el medio rural, y me dijeron que incluso ellos estaban enviando vídeos. No tengo por qué dudar de mis colegas rectores. Hay peligros con la enseñanza digital y es impensable dejar a un colectivo excluido, por eso necesitamos empezar a equipar digitalmente a las universidades y a los estudiantes. Hemos salvado el curso como hemos podido, pero mire, no se puede vivir heroicamente cada día"

"Estoy totalmente de acuerdo con el máster habilitante. Y lo vamos a hacer. Miraremos el programa del Gobierno de coalición e ir contando lo que ha hecho y lo que todavía no. Ahora estamos en la situación que estamos. Conseguí un salto cualitativo en las becas en el número de beneficiarios porque consideramos la beca un derecho social (...) Hicimos otra cosa que no se ha publicado mucho, y es que en el último Consejo de Ministros, como los datos para becas no eran para 2020 y se hicieron en 2019 y las asociaciones me dicen que hay muchas familias que han tenido ahora situación de pobreza sobrevenida, en el Decreto de Ingreso Mínimo Vital hemos incluido una disposición que dice que aquellas familias con derecho a este ingreso y que solicitasen beca y no se les concediese por si situación en ese momento, se les exime del pago de matrículas"

"Dije que iba a bajar las tasas y las he bajado. Hemos creado un sistema para no subir las tasas por encima de un precio máximo. Esto es para todos los grados y los máster. Los precios no se pueden subir. Punto. El problema es que ya son suficientemente algo. El problema son los recursos y hemos conseguido que las CCAA que habían subido mucho las tasas las tengan que bajar"

"No es tolerable que un asociado cobre 390 euros. Hay que crear las condiciones para que acaben el doctorado, se inscriban en un escalon que no sea entre titulares, catedráticos... (...) En esto estamos. Todo hay que discutirlo con todos, con las CCAA, que tienen las competencias, con las universidades, con los sindicatos... Las velocidades a las que podemos funcionar no son las de otros países. Tenemos un sistema garantista y eso también es bueno"

"Sigo trabajando en que puedan volver a por los apuntes, Pepa. Siempre me dicen que estamos en ello. Ahora en serio, el ministro de Sanidad me dijo que lo hacemos, pero tenemos que saber cuántos y de dónde a dónde. Sino... es desmontar el control de la movilidad. He pedido datos a las universidades, pero están de aquella manera. Me han pasado datos esta pasada semana. Se lo he pasado a Sanidad y me han dicho que trabajan en ello a corto plazo. No puedo comprometer al ministro de Sanidad, bastante tiene. Espero que dentro de poco no me tenga que levantar con este pensamiento"

Además, este lunes, el BOE ha publicado toda la letra pequeña sobre el ingreso mínimo vital, que se podrá solicitar a partir del próximo día 15 de junio (consulta aquí si tienes derecho a pedir la prestación), una medida que ha levantado críticas en los grupos de la derecha. Vox ya ha adelantado que va a votar en contra de una ingreso que considera "antiespañol" mientras el PP todavía no ha aclaro si votará a favor o se abstendrá en el Congreso. En este Real Decreto también ha habido hueco para las becas:

"Toda la razón, es absurdo cobrar la beca en junio. Creo que ahora se hará a principios de año. ¿Razón? Se da en función de los ingresos de las familias que se mira en la Renta del año en curso, entonces el cálculo depende de que la máquina administrativa del Estado sea capaz de sacar qué familias la merecen y la cuantía. Ese proceso lleva meses. Creo que vamos a conseguir, junto con Educación, es que como mínimo pueda haber un compromiso para que se sepa la cuantía de la beca que se va a cobrar. Ya se han simplicado los compromisos para optar a la beca (...) El que tenga un 5 de nota media y esté en los umbrales, va a tener beca seguro"