Un futbolista alquila un edificio en Lleida para acoger a 200 temporeros que duermen al raso

Keita Baldé, futbolista de padres senegaleses y actualmente jugador del Mónaco, también estuvo un tiempo en la cantera del Barsa. Como muchos miles de personas, conoció a través de una campaña que se ha viralizado en redes sociales, las penosas condiciones que atraviesan cerca de 200 temporeros, en su mayoría senegaleses, desplazados a Lleida para la campaña de la fruta.

Conmovido por la situación, decidió ofrecerse para costear el alquiler de un edificio en el que poder dar un alojamiento digno a unas personas que ‘duermen en la calle, en los cartones, después de jornadas de doce horas, sin tener un lugar donde dormir’. Como él mismo ha explicado en Instagram ‘no estoy aquí para abrir una guerra moral, social, de colores, o de tú eres de aquí y tú de allí. Simplemente quiero ayudarles con lo que yo puedo hacer’.

El gesto altruista de Baldé ha puesto en evidencia, sin embargo, los intentos infructuosos de la Asociación que asiste a los temporeros de Lleida y que llevaba semanas intentando buscar una solución. ‘Todo ha sido un efecto dominó dentro de la campaña ‘Regularización ya’, en la que están colaborando personajes públicos, y también gracias a los videos de algún temporero como Serigne Mamadou. Se hizo viral y llegó a oidos de Keita’, ha contado en La Ventana Nagoy Ndiaye, activista de la asociación.

La parte esperanzadora de la historia es que hoy ya han firmado el contrato de alquiler del edificio que lleva dos años cerrado y que esperan poder con la máxima celeridad posible ‘en cuanto se limpien las instalaciones, se adecúen algunos sanitarios y duchas y podamos dar de alta los suministros’.

La parte amarga, según ha explicado Nagoy Ndiaye, la constituyen las reiteradas negativas que la asociación ha encontrado en los hoteles de Lleida para alojar a estos temporeros, con el correspondiente pago por la estancia. ‘Yo personalmente contacté con muchos hoteles, lo primero que hacía era preguntarles si estaban abiertos o cerrados, cuando me respondían que estaban abiertos o que iban a hacerlo, es cuando ofrecía ocupar por completo el hotel durante cuatro meses, con pago por adelantado y también una fianza’. Según Ndiaye era en ese momento, cuando explicaba quienes iban a ser los alojados, cuando las evasivas o las negativas rotundas se sucedían una a una. ‘Algunos me dijeron que no sin más explicaciones, también hubo quien me dijo después de decirme que estaba abierto, que ahora tenía que arreglar la caldera y que cuando abrirera la próxima semana sería para su clientela habitual, los ‘clientes normales’.

La Federación Hotelera de Lleida ha negado cualquier acusación de racismo, asegura que las decisiones por razón de la crisis del coronavirus no son sencillas ni fáciles de tomar de un día para otro y lamenta que ‘si un viernes nos estaba llegando la petición, el sábado ya se nos tildara de racistas. No es justo’, ha explicado en La Ventana la periodista de Radio Lleida, Mercè March, resumiendo la postura manifestada por la patronal.

Unas explicaciones que no convencen a Ndiaye. ’Soy una mujer negra de madre española y padre senegalés que soy vecina de Lleida. Trabajo de profesora de Secundaria pero siempre he tenido problemas para el alquiler. El racismo existe y todo el mundo es consciente de ello en Lleida. Somos la segunda ciudad de Cataluña con más segregación. Y la situación de los inmigrantes temporeros es endémica, simplemente este año se ve más porque por la crisis del coronavirus se supone que no pueden estar en la calle’.