Montero: "Me cuesta trabajo pensar que alguna formación no apoye el decreto de nueva normalidad"

Este lunes, el Ejecutivo ha conseguido el apoyo del PNV al decreto de la nueva normalidad que prevé aprobar este martes en el Consejo de Ministros. La formación nacionalista ha anunciado esta tarde que apoyará el texto en el que se salvaguarda el autogobierno vasco y además ayuda a "despejar las dudas en cuanto a una posible recentralización o invasión competencial". El gobierno trabaja ahora en la búsqueda del apoyo de ERC y de Ciudadanos para consolidar la mayoría parlamentaria que consiguió en la última prórroga del estado de alarma.

Además, otro de los temas que debe abordar el Ejecutivo en estos días es la financiación autonómicas tras la crisis del COVID-19. Dos de los barones del PSOE, Emiliano García-Page y Javier Lambán, han criticado el reparto del fondo para paliar los efectos del coronavirus. Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha exigido en esta emisora que el fondo aprobado por el Gobierno para hacer frente a los efectos del coronavirus se reparta en función de cómo se ha visto afectada cada comunidad autónoma y no por la población de cada una. Unas reivindicaciones que también ha compartido Lambán.

Sobre estos dos temas y sobre otros como que la fiscalía del Supremo asume la investigación contra Juan Carlos I por el AVE a La Meca al ver indicios de delito fiscal y de blanqueo se ha referido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una entrevista con Pepa Bueno en 'Hora 25':

"Me cuesta trabajo pensar que alguna formación no apoye el decreto de la nueva normalidad (...) Este decreto nos dirá como nos tenemos que desempeñar para resolver el problema. Me cuesta trabajo que para esto tengamos que estar negociando. ¿Si no quieren la nueva normalidad, qué pretenden? Espero que se imponga el sentido común y la sensatez".

"Aspiramos al apoyo de ERC, de Ciudadanos y que el PP no dimita de esto. Su actitud no conduce a nada. Esto no es un apoyo al Gobierno. Significa simplemente que, utilizando criterios técnicos, acordemos cómo se tiene que comportar el ciudadano, el empresario... todos para cuidarnos unos a otros"

"Haber puesto a disposición de las autonomías y fondo no condicionado, la primera vez que se hace, habla muy claro de la disposición de este Gobierno (...) Tenemos que tener recursos suficientes para nuestros niños y para que los enfermos o los que puedan enfermar tengan un sistema sanitario fuerte. Esto es lo que a nosotros nos ha interesado. Nos endeudamos, asumimos el déficit de las administraciones... Esto habla muy a las claras de nuestras prioridades".

"Son, en total, 24.500 millones los que hemos transferido a las CCAA (...) Las CCAA han recibido 8.000 millones más de lo que les hubiese correspondido si no se hubiese dado esa cifra de crecimiento y real. Creo que se pueden dedicar 16.000 millones al área sanitaria y educativa. Es proporcionado".

"Cuando presentamos la primera propuesta, donde tenía menos peso la población, hubo una crítica de casi todas las CCAA para decirnos que el preparatorio de la primaria tenía que tener más peso que hasta ahora. Hemos hecho una combinación de ambos factores. Podemos decir que las CCAA con más impacto sanitario, reciben más recursos. El matiz está en cuánto más o cuánto menos. Pero lo que más impacto sanitario, reciben más recursos. Por otra parte, el resto de sistema sanitario o de la Educación no entienden de si ha habido pandemia o no. Estoy contenta con el esquema del reparto".

"La mejor demostración de que el esquema es justo es que a ninguna CCAA le cumple todas sus expectativas. No podemos primar a unas CCAA y descuidar a otras. Este fondo nos permitirá transitar este momento tan importante".

"Lo más duro, yo que soy médica, era conocer mejor el virus y tener escenarios de previsión para tomar decisiones. Cuando estalló esta pandemia desconocíamos el desarrollo del virus (...) En los hospitales ha habido un antes y un después, todo esto es lo más duro. Además, nos enfrentamos al duelo acompañante, a la crisis económica, después de la crisis tan dura que habíamos pasado. Encontrarse ahora otro bache no es fácil, pero estamos respondiendo bien. Las empresas están recuperando a muchos trabajadores que estaban en ERTE. El panorama es complicado, pero somos un gran país y haremos un gran trabajo".

"Mi intención y la del Gobierno es presentar un proyecto de presupuestos. Este proyecto no es uno más. Este año es un proyecto después de una situación muy complicada para los ciudadanos, de una caída en V que hoy dibuja una caída a plomo. Es una invitación a que todas las formaciones participemos, hagamos aportaciones y busquemos un común denominador para ser capaces de levantar a un país de unos ciudadanos que esperan que todos arrimemos el hombro".

"Si algún partido se da de baja, como ocurre con Vox o con el PP... Pienso que todos deberíamos apuntar un granito de arena".

"La propuesta fiscal de este gobierno ha sido clara y transparente. Lo digo porque algunos inventan que hemos venido a subir los impuestos, que la fiscalidad puede afectar a clases medias... Hemos venido a mejorar la vida de las personas y la situación económica deja una caída de ingresos que tendremos que conjugar en Bruselas y ver cómo volvemos a recorrer esa pendiente. Presentaremos la propuesta fiscal acompasándola a la nueva realidad. Tendremos que revisar nuestros planteamientos y reorientar nuestro planteamiento para adaptarlo al S.XXI: la digital, la verde, las que tratar de disuadir hábitos poco saludables... Haremos una revisión despacio del impuesto de Sociedades... Tendremos que trabajar todos también contra la evasión fiscal y la economía sumergida".

"Digo que primero hay que dejar que la Justicia haga su actuación. Me hago eco de lo que comentábais en la tertulia. En nuestro país tenemos un sistema judicial que nos iguala y que nos hace responder ante la Justicia a quien hace un acto reprochable. Hay que respetar las instituciones del Estado. En este momento, el jefe del Estado es otra persona. Es Felipe, que llegó con un mensaje de transparencia y de rendición de cuentas".

"El ruido que protagoniza la derecha no contribuye. Dos no pueden hablar si uno da la espalda. Cuando formaciones políticas piensan que el Gobierno es ilegítimo... No me preocupa la palabra, es un Gobierno legítimo, pero eso da ala que justifique que el único objetivo de otros sea tumbarlo. Cuando el objetivo de algunos es tumbar a un gobierno legítimo en las urnas... Yo me pregunto qué pensarán los ciudadanos".