García-Page exige que el fondo para paliar el COVID-19 se reparta por la incidencia y no por la población

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha exigido en en una entrevista con Àngels Barceló en Hoy por hoy que el fondo aprobado por el Gobierno para hacer frente a los efectos del coronavirus se reparta en función de cómo se ha visto afectada cada comunidad autónoma y no por la población de cada una. El socialista García-Page ha explicado que su comunidad ha tenido que hacer un esfuerzo mayor para combatir la pandemia que otras, aunque tenga menos habitantes y asegura que el domingo expresó este mismo malestar en la Conferencia de Presidentes, aunque no recibió respuesta porque en esas reuniones no hay réplica. "Los que vivimos en el entorno de Madrid, donde cayó la bomba epidemiológica, tenemos más impacto, y ahora somos los más recortados sobre la propuesta inicial", ha lamentado el presidente socialista. García-Page cree que este reparto no es "justo".

"Este es un fondo que existe por el impacto del virus. Algunos presidentes o autoridades presumían de no tener contagios y ahora reciben más dinero".

"Los presidentes autonómicos nos debemos al territorio. En Madrid queda mucha corte que se cree que el Estado acaba y empieza en la Castellana".

"Ahora somos los más recortados sobre la propuesta inicial. El fondo es de agradecer, pero hay que ser coherentes. Hemos contratado el 15% más de plantilla, casi igual que Andalucía".

"Se pasa del 20% del criterio poblacional al 35. Esto perjudica a las autonomías con más impacto. Además, estamos mezclando la privada con la públicas".

El regreso a las aulas

El presidente castellano-manchego ha defendido en la SER que son las comunidades autónomas las que deben organizar la vuelta a las aulas en septiembre porque cada una "es un mundo a parte". García-Page lo han planteado al Gobierno de cara al decreto que se aprueba mañana sobre las normas en la nueva normalidad. "Dos metros de distancia entre los niños hacen inviable el curso presencial", ha criticado el socialista, que defiende "medidas de higiene tranquilizadoras". "Hay que ser razonables y dejar la gestión a las comunidades autónomas".

"Cada comunidad es un mundo a parte. No es lo mismo tener a los alumnos concentrados en 20 kilómetros cuadrados que en 80.000".

"Hay que dejar a las comunidades autónomas, que somos quienes tenemos la experiencia en la gestión de sanidad y educación. La realidad de España es distinta de la M-30 para fuera".