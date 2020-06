Canciones de junio: Orville Peck, Karavana, Mujeres, Cupido, Ginebras...

Junio va ser un mes de contrastes. De liberación después de un largo confinamiento, pero también de miedos silenciosos. De celebración y reencuentros, pero también de duelo por todo lo que hemos dejado atrás. De festivales que no se celebran, de lanzamientos aplazados y de singles que nadie esperaba... Pero la música tiene esa extraña capacidad de acompañarnos en cualquier situación. Por eso hemos añadido otras 10 canciones a nuestra lista Chinchetas 2020 de Spotify.

No Glory In The West (Orville Peck)

Todo lo referente a Orville Peck es tan fascinante que resulta complicado elegir por dónde empezar. ¿La voz, la máscara, la renovación del country... o que, contra todo pronóstico, haya puesto todo eso al servicio de la causa LGTBIQ? Pony, su brillante álbum de debut, ya se convirtió en una las grandes sorpresas de 2019, pero todo apunta a que el cambio de discográfica –de Sub Pop a Columbia Records– le va a abrir nuevos horizontes. No Glory In The West, tan sencilla como magnética, nos recuerda a Johnny Cash e incluso a Elvis Presley. Suena a clásico, a carne de versión... Pero este músico canadiense (del que se dice que tocaba la batería en una banda punk) ya ha demostrado que también domina otros registros. Su próximo EP, de hecho, incluye un dueto con Shania (Man! I Feel Like Woman!) Twain.

Un gesto brillante (Mujeres)



"Diez canciones como diez poderosos golpes de efecto", este es el lema del quinto disco de la banda catalana. Y no les falta razón. Para la lista de este mes podríamos haber elegido cualquiera de las otras nueve canciones de Siento muerte, pero Un gesto brillante se lleva la palma por su ritmo in crescendo y que describe a la perfección lo que hacen Pol, Yago y Arnau: apostar por la precisión en sus letras –como la brutal metáfora de "me tratas como a una uña mordida que dejas tirada en cualquier parte y no te importa nada más, no te preocupas nunca más"– y la rotundidad volcánica de su sonido. Sin duda, es uno de los discos del mes en cuanto al panorama nacional, pero es que además su segunda fecha de publicación (ya que la primera cayó por la COVID) coincidió con que todos empezábamos a ver la luz al final del túnel, y claro, uno no puede parar de cargar energías con canciones como Besos, Cae la noche o Auténtico colapso

If you're too shy (Let Me Know) (The 1975)

La banda británica The 1975 explota todo su lado más ochentero en este tema, incluido en su último disco, Notes on a Conditional Form. El trabajo llega después de que el cantante del grupo, Matthew Healy, haya pasado por rehabilitación a causa de una adicción a la heroína, como se refleja en algunas de las canciones del álbum. Escuchando esta, parece que va a salir Michael J. Fox en cualquier momento o que estamos frente al televisor con un bocadillo de chocolate viendo una película de aventuras, como hace algunas décadas. La letra en cambio, es bastante actual.



Strokes (Karavana)

Sus guitarras beben claramente de Is This It y Room On Fire, pero lejos de esconderse han situado a su banda favorita en el título y el estribillo de la canción: "¡Que poooooongan los Strokes! / Saltaré por tu ventana si pones a C. Tangana". Su estilo les emparenta con Lori Meyers, Los Últimos Bañistas, Emilia, Pardo y Bazán o Viva Suecia, pero además –en lo que a gustos se refiere– muestran sin complejos sus aires de superioridad ("gente muerta escuchando música de mierda") y eso conecta de inmediato con el indie medio, siempre ávido de (sus propias) canciones del verano. Strokes reúne todos los ingredientes.

Can't get out (Woods)



Woods es una banda de Brooklyn que acaba de publicar su undécimo trabajo. Un elepé en el que los estadounidenses siguen en auge tras el punto de inflexión (o decadencia, como lo queráis ver) de su Love is love. Continúan con característico folk rock pero también adentrándose en el mundo de los sintetizadores. Debe ser difícil crear tu 11º disco y no caer en los mismos registros anteriores pero para ellos han dado un giro sonoro evitando esa "energía claustrofóbica" que les trasmitía New York y se marcharon a trabajar a una playa de California. Jeremy Earl y los suyos han captado el mood de esperanza que mucha parte de la población necesita ahora mismo aunque esta canción tenga el título Can't get out.

Tu foto (Cupido)



Esta es de esas canciones súper pegadizas que te sacan una sonrisa. No hay compra que se les resiste, da igual si es en el Mercadona, en Gucci o en Zara, y todo gracias a la foto del DNI de alguien a quien no deben tener mucho aprecio. Solo Astra y Pimp Flaco siguen demostrando que juntos suman.

marinela2017 (Belako)

Los tres primeros discos de Belako han dejado el listón tan alto que, claro, ahora compiten contra ellos mismos... y no es fácil. Además han decidido presentar seis singles en cuatro meses y, la verdad, no todos han estado a la altura de nuestras expectativas (que eran muy altas). La crisis del coronavirus ha truncado su estrategia de promoción, desde luego, porque tenían previsto editar Plastic Drama en mayo (y con la vista puesta en el mercado internacional), pero al final han tenido que aplazarlo. Sea como sea, marinela2017 tiene algo especial. Desde que la escuchamos por primera vez, a principios de abril, no ha dejado de crecer. La letra combina su faceta más introspectiva con un paisaje muy de ciencia-ficción, pero es que además consiguen algo mágico: sonar a Nirvana sin dejar de ser Belako.

La de Parks (Marcos y molduras)



Sentarse en el sofá con tu chico/a y ver una serie juntos. Un capítulo más y a cenar: "una serie, un refrigerio, sería el plan perfecto / rodearte con mis dedos, decirte que te quiero". De esta manera, este dúo madrileño explica cómo puedes guardar en tu memoria con tanto cariño una cosa tan sencilla como vivir un atracón de series. Simplicidad en dosis perfectas. Esta canción y otras siete encontramos en el debut de Marcos y molduras, Te espero en casa, que cuenta con temas como el horripilante Antonio Grilo que habla de la desgracia que sería vivir en la calle donde más asesinatos se han cometido en Madrid o la morriña por esa amistad perdida con Amigas. Melenas, Pantocrator, Casero, Chavales, Lisasinson, Tronco... bandas hermanadas a Marcos y molduras que forman un subgénero underground que emerge con ganas.

Vintage (Ginebras)

Quizá la crítica de Ginebras en esta canción queda ya un poco vintage, valga la redundancia, pero es verdad que nunca es tarde para decir que el moderneo de Malasaña tiene que tener un límite, sobre todo, a la hora de comprar. ¿Cómo es posible que por un trapo de tercera mano te cobren un pastón? Eso sí, "te puedes encontrar a Yung Beef o a Carmen Lomana" justo al lado. Al menos puedes pasarte una tarde divertida sin gastarte ni un duro.

June (Cor Blanc)



La historira de un crush, de manual. Tenerle cerca, conocerle, tenerle siempre en la cabeza pero dudes de si "recuerda tu nombre". Esto canta Cor Blanc en June. Mireia Bernat y Sergi Serray forman esta banda barcelonesa que hace dreampop con una atmósfera muy urbana –y voz autotuneada– y que, a pesar de soltar este tema en plena cuarentena, viene de publicar un EP en este 2020 titulado forever&tonight que pone como base de sus temas las Apps de los móviles. Eso sí, el sentimiento de nostalgia sigue ahí, como en su disco debut en 2018, You. Una estética seductora.