El Ingreso Mínimo Vital ya es Ley

Tras una extensa jornada parlamentaria, el Ingreso Mínimo Vital es ya una realidad: un nuevo derecho social que sale adelante sin ningún voto en contra en la Cámara Baja, con el apoyo del Partido Popular, y la abstención de Vox. Una práctica unanimidad en el plano económico y social que dista mucho de serlo en el ámbito político: el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá tuvo que volver a defender que la medida "es incompatible con situaciones de irregularidad administrativa" ante las críticas de la diputada de Vox, María Ruiz Solás, quien volvió a dejar clara la opinión de su formación. “Es grave el efecto llamada que está provocando esto. Estamos convencidos de que no sólo traerá la ruina económica sino la ruina moral que seguirá enriqueciendo a las mafias” apuntó Ruiz Solás en su turno de palabra en sede parlamentaria.

La crítica no solo llegó desde la derecha, también desde la izquierda, por considerar la medida excesivamente tibia. “Se queda por detrás de lo que ustedes proponían en sus propios programas: 6.000 millones dijo el PSOE y 10.000 millones dijo Unidas Podemos” defendió el diputado de la CUP, Albert Botran, al tiempo que Íñigo Errejón, líder de Más País, señalaba que su formación apoyaría la iniciativa “no como punto final”, sino como punto de partida, porque se queda corto”.

“Creo que es probable que sí que se quede corto, porque realmente la envergadura de la crisis, y los parámetros que se han fijado, da la impresión que 3000 millones de euros no van a ser suficientes. Hay que tener en cuenta que hay un grupo muy nutrido de personas que se va a incorporar al mercado laboral y que no van a entrar en ERTE ni en prestaciones por desempleo, que son los jóvenes. Prácticamente 300.000 jóvenes se van a incorporar en los próximos meses al mercado laboral, porque salen del sistema educativo y van a buscar empleo y no lo van a tener en muchos casos.” coincide en Hora 25 de los Negocios Raymond Torres, director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas.

Una medida que, sin embargo, es a todas luces necesaria a la vista de las previsiones hechas públicas, también este miércoles, por la OCDE. El organismo señala que España será uno de los países del G20 más golpeados económicamente por la expansión del coronavirus si no hay rebrotes, y el que más, si los hay: el organismo internacional prevé que la caída del PIB llegará al 11,1% en el primer escenario, que se profundizaría hasta un 14,1% si hubiera una nueva ola de contagios. El hecho de ser uno de los grandes damnificados en términos sanitarios, la elevada exposición al sector turístico y el peso de la industria del automóvil –una de las que mayor impacto ha sufrido en la crisis- sitúan a España en una de las peores situaciones.

Según Torres, las medidas que podrían paliar la crisis pasaría por “intentar prolongar los ERTE, hemos sabido hoy, por ejemplo, que en el caso de Francia, el sistema que existe en ese país se va a prolongar por dos años, hasta final de 2021 prácticamente, algo así ocurre en Alemania, ya se está hablando de un dispositivo algo más largo también en Italia. En el caso de España, por ahora, se habla de finales de junio, pero yo creo que está plenamente justificado que hubiera una prórroga, porque si no podríamos tener el caso de personas que salen del ERTE y van directamente a la cola del paro, y eso sería algo que socialmente sería un problema, pero también para la economía. Otra medida es emprender políticas más finas, más sectoriales, que respondan a una realidad que es muy distinta en sectores como el turismo o la automoción”.