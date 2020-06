'Hermanos de armas', patriotismo negro en la guerra de Vietnam

Los cines comienzan su reapertura esta semana aunque todavía sin películas de estreno, que prefieren, de momento las plataformas, como Spike Lee con Hermanos de armas, una revisión del racismo en la guerra de Vietnam. Hemos entrevistado a Spike Lee, uno de los directores más combativos contra la discriminación y la desigualdad en medio de las protestas en todo el mundo contra el racismo tras el asesinato de George Floyd. El otro gran estreno es Artemis Fowl, nueva saga literaria a lo Harry Potter, con niño criminal de protagonista, que Disney estrena sin pasar por los cines. Un verano inolvidable es otro de los títulos de esta semana, película alemana sobre una saga familiar de mujeres. En cine clásico, recordaremos a Alberto Sordi y analizaremos una de las películas más singulares de la historia del cine español: Sierra de Teruel, rodada en plena Guerra Civil. En televisión, hablamos con Jorge Dorado y con Álvaro Morte, director y protagonista de The Head, nueva serie internacional con sello español.

Da 5 Bloods: Hermanos de armas (Spike Lee)

La denuncia contra el racismo recorre toda la filmografía de Spike Lee. La violencia policial en Haz lo que debas, los crímenes contra los afroamericanos en Malcom X o el supremacismo blanco en Infiltrado en el Ku klux Klan. En 2008 se acercó a la Segunda Guerra Mundial con Milagro en Santa Ana para reivindicar el papel de la población negra en la contienda y ahora, con Hermanos de armas, se adentra en el gran trauma americano del siglo XX, la guerra de Vietnam

El director neoyorkino cuenta la historia de cuatro veteranos de guerra afroamericanos que se reúnen cincuenta años después. Los cuatro amigos regresan al país asiático con la misión de encontrar los restos mortales del que fuera su jefe de pelotón, un soldado que también ejerció de líder espiritual para ellos. Pero también pretenden recuperar los lingotes de oro que confiscaron y enterraron durante el conflicto armado.

Esta aventura por la selva le sirve a Spike Lee para reivindicar la presencia afroamericana en un guerra tantas veces retratada por el cine desde la perspectiva blanca. El realizador explora las secuelas de una guerra inmoral, en palabras del creador, las cicatrices para una generación de afroamericanos olvidada, los traumas de la muerte y su polémico regreso a EEUU. Todo para hablar de las distintas formas de ser patriota y de cómo los negros, desde la esclavitud, han levantado y luchado por un país sin reconocimiento.

En la primera parte de Herrmanos de armas, Spike Lee incluye insertos históricos del contexto político y el clima de tensión que se vivía en EEUU en los 60 y 70, con la oposición a la guerra, las marchas por los derechos civiles y vuelve a reivindicar a figuras como Muhammad Ali o Martin Luther King antes de su asesinato. Rodada en Tailandia y Vietnam, el director mezcla drama de acción, comedia, thriller y violencia en una cinta irregular que también incluye flasbacks, rodados en 16 mm y formato cuadrado, que interpretan los mismos actores sin ningún tipo de rejuvenecimiento digital.

Protagonizan la película rostros conocidos de su cine, como Delory Lindo, con el que ya había trabajado Malcom X y Clockers, y ahora popular por su papel en la serie The Good Fight. También Clarke Peters, conocido por The Wire. Le acompañan Jonathan Majors, Norm Lewis e Isiah Whitlock Jr. A uno de ellos lo convierte en acérrimo seguidor de Donald Trump. Influenciado por cintas como El tesoro de Sierra Madre, El puente sobre el río Kwai o Apocalyse Now, a la que incluye como nombre de un bar en Vietnam, Spike Lee arma un batiburrillo de referencias visuales y estéticas, y también aprovecha para criticar el imaginario audiovisual del veterano de guerra, como el Rambo de Stallone o Walker, el Ranger de Texas. La pervivencia del racismo sistémico conecta la película con el momento actual, con el movimiento Black Lives Matter y la teoría de que se repite la historia en un país que es incapaz de curar su pecado original.

La banda sonora corre a cargo de Terence Blanchard, con el que Spike Lee lleva colaborando muchos años, pero también utiliza de hilo conductor el disco What's going on, el canto pacifista que Marvin Gaye publicó en 1971.

Disponible en Netflix

Artemis Fowl (Kenneth Branagh)

Después de Harry Potter llega otra saga de libros adaptados al cine con acento británico, Artemis Fowl. La primera de las entregas de la saga fue publicada en 2001, en plena fiebre potteriana, y desde entonces ha contado con 8 publicaciones, la última salió al mercado en 2012. La idea de llevarla al cine no es nueva, pero la producción ha pasado por muchos altibajos, según admite el el autor de las novelas, Eoin Colfer.

Ahora Kenneth Branagh, que estuvo al frente de una de las entregas de Harry Potter, dirige la primera de ellas. La cinta ha contado con años de producción, un puesto del que salió Weinsten tras el escándalo. Iba a estrenarse en cines, pero el coronavirus ha hecho que vaya directamente en la plataforma de Disney Plus.

Protagonizada por el niño Ferdia Shaw, cuenta con estrellas como Josh Gad, Colin Farrell y Judi Dench. En realidad Artemis Fowl es la historia de un criminal, un joven irlandés que rapta a Holly Short, un hada, con la intención de pedir un rescate que le permita salvar a su padre, un coleccionista acusado de estafar al estado.

Para pagar su rescate, Artemis debe infiltrarse en una antigua civilización subterránea, el avanzadísimo mundo de las hadas, y llevar al secuestrador el dispositivo mágico más poderoso y codiciado. La película mantiene el humor de las novelas, algo esencial, nos decía el escritor irlandés, para poder mantener el espíritu del personaje, que escribió basándose en su propio hermano. Colfer no ha dudado en inyectarle a la historia reflexiones actuales para los jovenes de hoy. Por ejemplo, el cambio climático, o la capacidad de tener segundas oportunidades.

Disponible en: Disney Plus

Un verano inolvidable (Sharon von Wietersheim)

Después de la muerte de su padre, tres hermanas (Lou, una joven de dieciséis años, Charly que tiene poco más de veinte años y Emmie, que es una niña) deben mantener a flote Immenhof, la granja de caballos familiar. Juntas deberán superar todo tipo de adversidades para poder conservar su querido hogar, en bancarrota. La clave está en un precioso caballo de carreras.

Sinónimos (Nadav Lapid)

La desnudez es la metáfora que utiliza el director israelí Nadav Lapid para mostrar el punto de partida de Sinónimos. Un joven israelí, fuerte y corpulento, se desnuda en un gran apartamento parisino sin muebles. En ese gesto, no solo deja atrás su ropa, también toda la carga que trae de su país de origen: Israel

Sinónimos es una película que se estrena en España solo en versión original, en francés y un poco de hebreo. La lengua, el idioma, la identidad, es el germen de esta historia. La de este inmigrante, recién llegado a París que quiere olvidar todo su pasado: sus costumbres, su idioma y conseguir algo que parecía fácil, pero no lo es tanto: ser francés

Esta historia con tintes autobiográficos tiene una dura mirada al militarismo de Israel, una sociedad patriarcal donde la violencia y la guerra juegan un papel importante y forjan una masculinidad tóxica. El sexo y el cuerpo son los dos elementos sobre los que se sustenta la obra y esa desnudez de la masculinidad y el patriotismo.

La mirada crítica también se impone sobre el país de acogida. Una Francia que cree ser abierta, progre e integradora, pero que mantiene hacia los que llegan un tono distante y paternalista, el mismo que esa pareja joven guarda con el protagonista, un estupendo Tom Mericer, actor que borda el papel de joven atormentado.

Hay muchas secuencias remarcables, bajo la cámara enérgica del director, como las clases de formación cívica necesarias para obtener la nacionalidad francesa, o los recuerdos del servicio militar israelí, obligatorio para chicas y chicos, amenizado con la banda sonora de Pink Martini. Escenas de música, suburbios, discotecas, el Paris de los inmigrantes, el de los jóvenes burgueses, un París que resulta una mezcla entre la mirada de Godard y la del Leos Carax de Holy Motors. Una ciudad que recorre este joven en busca de una identidad y ataviado con un simbólico abrigo amarillo.

Disponible en Movistar y Filmin

El Escándalo (Jay Roach)

La caída del capo de la derecha americana fue solo un anticipo del movimiento #MeToo que irrumpiría un año después con el caso de Harvey Weinstein. Denuncias de acoso y abuso sexual en cascada que demostraron la fuerza del feminismo y el fin de la impunidad para los poderosos empresarios y magnates del cine y la prensa. Si la serie La voz más alta abarcaba toda la historia de Roger Ailes, figura clave para entender la televisión americana, aquí se centra en sus últimos días, en el despido del hombre que controlaba Fox News y marcaba la agenda republicana en Estados Unidos.

Las denuncias vinieron del seno de la propia cadena. En el verano de 2016 Gretchen Carlson, interpretada por Nicole Kidman, es despedida tras una campaña en su contra y ser degradada. La periodista decide presentar una demanda por acoso sexual Ailes. Nadie esperaba que prosperaba, pero antiguas trabajadoras, muchas ya retiradas, empiezan a confesar que también habían sufrido acoso o abusos en diferentes etapas. Las periodistas de Fox News empiezan a dejar de ver como intocable a su jefe, pierden el miedo y deciden ir hablando en cascada sobre un secreto a voces.

En tan solo 16 días, Ailes vive su final con la estocada de Rupert Murdoch, propietario de Fox News, que lo despide con una frase demoledora: "Ahora hay audiencia para ese lado de la historia". Una sentencia que define todo el proceso y lo que vendría después. La corresponsal estrella de Fox News, Megyn Kelly, que había sufrido el acoso virtual de Donald Trump por denunciar su trato a las mujeres, también contribuyó a su caída. Charlize Theron, también productora, tira de prótesis y maquillaje para clavar a esta poderosa periodista que, por su posición, jugó un papel clave dentro de la redacción de la televisión.

Margot Robbie interpreta a una joven periodista, fan de Fox News y deseosa de triunfar, que pronto comprueba cómo para progresar había que someterse a los deseos de Roger Alies. Al magnate lo representa John Lightgow, en un retrato brutal de un hombre acostumbrado a la impunidad que ve como la sororidad de numerosas mujeres acaban con sus abusos y su poder. Tan solo un año después, en octubre de 2017, el New York Times informó sobre múltiples acusaciones contra otro capo, Harvey Weinstein, el productor más poderoso del cine. Un momento crucial que puso fin al silencio en muchas empresas.

Disponible en: Filmin y Movistar en alquiler

Otras recomendaciones