El padre de Errejón: "Tuve cara a cara a Billy el Niño, gritaba: '¡No me mires!' y me pegaba cuando no miraba"

El Congreso de los Diputados aprobaba este jueves por mayoría la retirada de distinciones franquistas y medallas que poseía el inspector de policía durante el régimen franquista, Billy el Niño. Durante el debate de esta medida, el diputado de Más País, Íñigo Errejón, realizó la intervención más sonada en respuesta a Ciudadanos. La formación naranja criticó que siempre están "a vueltas" con la Guerra Civil y con Franco, a lo que Errejón respondió recordando que su padre fue víctima del torturador. "Tenía 23 años, lo detuvo Billy El Niño y lo torturó. Militaba en el PCE que luego fue el PTE. Ni usted ni el señor de Vox pueden decir que esto es por molestar a los españoles. ¿Mi padre no es español? ¿Mi padre es menos español que usted? Es tan español que luchó por la libertad de España", dijo el diputado de Más País.

Íñigo Errejón y su padre, José Errejón, han mantenido una emocionante e íntima conversación en Hoy por Hoy con Àngels Barceló sobre la memoria, la familia, la política y la dignidad:

José Errejón, el padre

"Volver a oír a mi hijo me emociona".

"Me fueron a detener a mi casa el 30 de abril. Tuve cara a cara a Billy el niño. Me gritaba: "¡No me mires! ¡No me mires!" Y me pegaba cuando no estaba mirando".

"Para mí la retirada de las distinciones a Billy el Niño ha sido una sorpresa, yo tenía amortizado ese dolor".

"Siempre recuerdo una cosa terrible: tu madre y yo estábamos el 26 de septiembre de 1975 en el colegio de doctores y licenciados, el día antes de los fusilamientos, y recuerdo una sensación de silencio terrible".

"Aguanta, chaval, no te quiebres", me dijo un detenido por el franquismo al que bajaban tras torturarlo. Esa gente merece un reconocimiento".

"El 30 de abril la policía fue a mi casa a detenerme. Antes del 1 de mayo hacía redadas para que no estuviéramos en la calle".

"En las heridas no soy perito. Lo que creo que es importante es la herida para España, más allá de lo que a mí me duela o a Chato Galante".

"Lo importante son las heridas que nos hicieron y que han pervivido como país. La vergüenza de una sociedad que permite la tortura. Esa es la peor herida. Quiero pensar que estamos en trance de cicatrizarla".

"A mí me cuesta pasar por la calle Correo, porque recuerdo desde la primera planta cómo la gente paseaba y yo estaba en la brigada político social".

Íñigo Errejón, el hijo

"La política, cuando te toca de cerca, uno le pone más vehemencia. Sorprende que tengamos que estar discutiendo de esas cosas".

"Subí a la tribuna como hijo de mi padre. No tendría las ideas que tengo si no fuera hijo de quien soy".

"Hay que recordar no para odiar, sino para salir".

"Esto es una cosa que en España no se hablaba. Mi padre me lo contó cuando yo tenía más de 20. Tuve un amigo que se enteró por mi que su padre fue compañero de mi padre".

"Es una cosa tan del presente, que basta tocar un poco para ver la gente que está ahí. Yo lo vivo como un poco de deuda generacional".

"Es importante contarlo, porque se ha contado mucho sobre la lucha contra la dictadura medio ye-ye. Antes de los abrazos, hay un camino transitado por centenares de españoles que luchan por la democracia".