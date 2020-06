Íñigo Errejón estalla para apoyar la retirada de las medallas a 'Billy El Niño', que torturó a su padre

Un acuerdo entre PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos va a permitir que el Congreso apruebe este jueves la retirada de las medallas al inspector franquista 'Billy El Niño' cuyas torturas han sido denunciadas por muchos de los que las sufrieron. Entre ellos el padre del diputado de Más País, Íñigo Errejón, que la pasada tarde estalló en la cámara baja después de que un diputado de Ciudadanos criticara que siempre están "a vueltas" con la Guerra Civil y Franco y preguntaba si alguien en la Cámara tenía algún familiar que lo hubiese sufrido, a lo que Errejón le ha recordado que su padre fue víctima del torturador.

Por mi padre y por toda la gente que luchó por nuestra libertad. Me ha salido del alma: pic.twitter.com/guQkeI2gWK — Íñigo Errejón (@ierrejon) June 10, 2020

"Les confieso que no tenía muy claro si tenía que intervenir en este punto o no y me alegro de haberlo pedido porque me estaríais viendo la sangre hirviendo después de la intervención del señor de Ciudadanos si no lo hubiera hecho. ¿Alguno de ustedes tiene algún familiar que le haya pasado...? Sí, mi padre, señor de Ciudadanos. Tenía 23 años, lo detuvo 'Billy El Niño' y lo torturó. Militaba en el PCE que luego fue el PTE. Ni usted ni el señor de Vox pueden decir que esto es por molestar a los españoles. ¿Mi padre no es español? ¿Mi padre es menos español que usted? Es tan español que luchó por la libertad de España. Y la sangró. Y ahora dan todas las vueltas y todas las piruetas: que si nos remontemos un siglo, que nos remontamos un siglo y medio. La cosa es muy sencilla: vivimos en democracia. Y una democracia solo honra a los demócratas. Y, por tanto, un Gobierno democrático tiene que saldar esa deuda y garantizar que no se honra a los que torturaban. Tan sencillo como eso", ha expresado Errejón en la tribuna.

La iniciativa parlamentaria para retirar las medallas al torturador Billy el Niño, recientemente fallecido, y a otros policías y funcionarios del franquismo, podrá salir este jueves adelante gracias a una enmienda transaccional acordada entre PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos, tras un debate en el Congreso que para muchos llega tarde. Que se le retiraran las medallas era una de las condiciones de Unidas Podemos para apoyar a Pedro Sánchez en la investidura, pero la pandemia de la COVID-19 retrasó este compromiso y el expolicía murió con todas sus condecoraciones.

Desde las filas de Vox, José María Sánchez García ha anunciado que su grupo se opondrá en la votación, porque, entre otras cosas, es contrario "a cualquier pretensión de revisionismo sea de lo que sea", ya que "no sirve para nada, salvo para crispar". Y ha reprochado a los proponentes que no hayan incluido en el texto nada de los "crímenes de los dirigentes de la Segunda República". "Dejen de molestar a los españoles y abandonen esas intenciones llenas de odio, que es lo que profesan", ha enfatizado.