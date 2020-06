Franco, sobre el informe 8-M de la Guardia Civil: "Era chapucero, con manipulaciones y medias verdades"

La jueza Carmen Rodríguez Medel archivó provisionalmente la investigación en torno a la convocatoria de la manifestación feminista del 8 de marzo en Madrid al entender que José Manuel Franco, delegado del Gobierno en Madrid, "no recibió comunicación o instrucción sanitaria" sobre el riesgo para la evolución de la pandemia de coronavirus de celebrar la marcha.

Franco ha asegurado en Hoy por Hoy con Àngels Barceló que tras la decisión de la jueza está "muy satisfecho": " Lo he pasado mal porque aun sabiendo que no tenía recorrido jurídico es incómodo estar en esa situación". El delegado del Gobierno en Madrid ha asegurado que al leer el informe de la Guardia Civil se le cayeron "los palos del sombrajo": "El informe era un poco chapucero, impropio de esa institución, contenía manipulaciones y medias verdades".

"Aunque la decisión todavía no tiene firmeza jurídica, estoy satisfecho. Siempre es incómodo estar en esta situación. La verdad y la justicia se han impuesto".

"Tengo un gran respeto a la Guardia Civil como institución, pero el informe me ha decepcionado un poco. Era un poco chapucero. Contenía manipulaciones y medias verdades".

"No se daba la circunstancia para suspender. Dos días antes se decía que las personas hiciesen vida normal y solamente que a partir del cuarto día si notaban síntomas llamasen al 112".

"Teniendo en cuenta el carácter de la manifestación y de donde provenían algunas denuncias, todo hace pensar que algo de política había en esto".

También ha subrayado José Manuel Franco que no tenían ningún dato en la víspera del 8-M de que implicara algún riesgo sanitario y ha asegurado que si hubieran recibido "la más mínima comunicación de que había algo grave", se habría actuado. No obstante, Franco ha insistido en que la marcha del 8-M implicaba un derecho fundamental en el que no se daban las condiciones entonces para suspenderlo. Ha recordado que ese mismo día se celebraron eventos deportivos y feriales que congregaron miles de personas, incluso en espacios cerrados que se supone que favorece más la propagación, algo que enumeró en su declaración ante la juez Carmen Rodríguez Medel.

No quiere pensar "en conspiraciones"

El delegado del Gobierno, tras todo lo ocurrido, ha afirmado que "no quiere pensar en conspiraciones" en la denuncia contra él por el 8-M. Sin embargo y tras ser preguntado sobre que el abogado de una de las acusaciones populares de la causa es también un cargo del PP de Cantabria, Franco ha apuntado que esta circunstancia revela, a su juicio, que "algo de política tenía esto".

Finalmente, ha asegurado que ahora es el momento de "pasar página" y de comportarse con "humildad" para acabar con la "crispación" actual, dado que la pandemia "no está superada". En consecuencia, pretende hablar "en positivo" y colaborar con los madrileños en lo que pueda para superar esta crisis.