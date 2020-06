Leo Messi ha sido protagonista de la gran polémica de la primera mitad. Después de una gran jugada combinativa entre el argentino y su socio preferido, Luis Suárez, acabó el uruguayo por los suelos y el árbitro pitó falta.

Tras esa caída Leo Messi fue a por Diego Carlos, el central del Sevilla, propinándole un empujón que acabó con el brasileño por los suelos. El diez del Barça fue directo a por él, sin embargo el colegiado no vio la jugada y no le enseñó la tarjeta amarilla. El VAR, como nos aclaró Iturralde González, no puede entrar en jugadas así a no ser que sea expulsión, lo que se debata.

Eso sí, González González sí que le mostró la cartulina a Fernando, el centrocampista del Sevilla por un enfrentamiento con Sergio Busquets, lo que avivó la polémica del encuentro, y despertó las protestas de Diego Carlos y Jesús Navas.

Uno de los datos que se ha compartido por Carrusel Deportivo es que este árbitro tiene al Barça como el conjunto que más victorias ha obtenido con él, mientras que el Sevilla es el equipo con el que ha perdido más.

