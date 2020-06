"Piensa que es una superestrella del fútbol": el jugador del Real Madrid que demanda más minutos a Zidane

El Real Madrid venció al Valencia por 3-0 y todo parecen ser buenas noticias para los blancos. Por ejemplo: la conexión Benzema – Hazard va a más; el juego en la segunda parte del encuentro mejoró mucho tras lo visto ante el Eibar; y la vuelta con gol incluido de Marco Asensio ha vuelto a enamorar a todo el madridismo. Tan solo una pieza no encaja: Gareth Bale.

El galés volvió a no ser de la partida y tampoco disputó ni un solo minuto. Desde hace varias temporadas se viene comentando su posible marcha del club, que no se ha concretado por diversos factores. Pero ahora, con la competitividad que hay en la plantilla, y su particular relación con Zidane, la puerta se ha abierto un poquito más. “Bale piensa que es una superestrella del fútbol y que se merece jugar. Su entorno le come la cabeza”, ha dicho Antón Meana, periodista de la Cadena SER, en el Larguero.

Julio Pulido, también colaborador en la SER, ha recalcado que “Zidane se ha portado muy bien con Bale”, y que Bale, después de sus últimas actuaciones, “se merece estar en la grada”. Además, Mario Torrejón, periodista deportivo en El Larguero, ha apuntado que el galés “está en el estatus que se merece: ni ser titular ni exigir serlo”.

El mercado para Bale es una incógnita. Estuvo a punto de marcharse a China, pero aparte de un regreso a la Premier, no se divisa con nitidez un conjunto donde pueda recuperar el nivel que le llevó a ser fichado por el Madrid. Costó en torno a 100 millones de euros hace 7 años y ahora cobra más de 15 ‘kilos’ por temporada. Manu Carreño, conductor de El Larguero, ha asegurado que “no hay ningún equipo que quiera fichar a Bale y pagarle el salario que cobra en el Madrid”.