Javier Moreno ('El País'): "Hay que conjugar la excitación profesional del momento con el servicio al Estado"

La dirección de El País comunicaba la pasada semana cambios en su dirección. Soledad Gallego abandonaba el cargo que había ocupado durante los dos últimos años, y Javier Moreno será quien dirija el diario a partir de ahora. El País afrontó hace poco más de un mes la entrada en vigor de su muro de pago, un reto al que ahora tendrá que hacer frente Moreno, que fue ya director del diario entre 2006 y 2014, y que ahora era el director de la edición América de El País.

En los micrófonos de la SER, Javier Moreno ha asegurado que llegar a El País en este momento de situaciones tan intensas e interesantes es "absolutamente estimulante". Ante esta situación, hay que saber conjugar la excitación profesional de estar en medio de acontecimientos históricos como la pandemia del coronavirus y la crisis económica en paralelo con el servicio al Estado y la responsabilidad institucional; no se puede cabalgar solo en la excitación".

El nuevo director de El País asegura que se pone al frente del periódico más maduro y con más experiencia: "Mi primer nombramiento de director de El País fue en 2006. Estamos en 2020. He madurado". Y destaca la calidad de los profesionales con los que trabajará: "Me he encontrado con una redacción que ya conocía y que no ha hecho más que mejorar".

Ante el ruido en redes sociales que ha causado el relevo en la dirección del diario, Moreno asegura que "los medios de comunicación serios y organizados no hemos perdido la centralidad. Cuando se pelean por influir, es evidente que consideran que es un activo importante que deberían conquistar". Recuerda Moreno que ahora se les acusa de escribir al dictado del IBEX y que en 2006 era al dictado de Polanco: "Parecería un chiste y una broma si no fuera por lo que muestra que hay detrás".

Javier Moreno llega a El País además con la implementación de la suscripción al diario: "Ha ido muy bien, superando las expectativas. Un lector que paga es un lector comprometido. Alguien que se suscribe tiene un compromiso con este periódico. Es un lector para el que nos hace especial ilusión trabajar", asegura.