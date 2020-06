El impactante cambio de aspecto de Mariano en su vuelta a una convocatoria blanca

El futbolista hispano-dominicano, Mariano Díaz, ha vuelto a una convocatoria del Real Madrid después de quedarse fuera frente al Valencia, y mantenerse al margen en buena parte de la temporada.

El rendimiento del delantero del Real Madrid no ha sido malo, y sus cifras no están nada mal. A pesar de que Zidane no cuente con él, a pesar del sentir de la afición blanca que siempre le ha tenido cariño, sus presencias en las convocatorias son noticia.

Respecto a esta entrada en la convocatoria llama la atención su cambio de aspecto físico, la última imagen pública de Mariano fue como goleador frente al Barcelona. Esa especie de cresta ha evolucionado hacia una melena afro y una extensa barba, que hace irreconocible casi al delantero.

Si Zidane decide contar con él para el partido decisivo en Anoeta, donde los blancos se juegan el liderato, el Mariano que veremos será muy diferente al que nos tenía acostumbrados. Su aspecto ha cambiado durante estos meses, veremos si el técnico francés confía en él.

Más información

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo (20/06/2020 - Tramo de 20:00 a 21:00) 01:00:00 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo (20/06/2020 - Tramo de 19:00 a 20:00) 01:00:00 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo (20/06/2020 - Tramo de 18:00 a 19:00) 01:00:00 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo (20/06/2020 - Tramo de 17:00 a 18:00) 01:00:00 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo (20/06/2020 - Tramo de 16:00 a 17:00) 01:00:00 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo (20/06/2020 - Tramo de 15:00 a 16:00) 01:00:00 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo (20/06/2020) 01:00:00 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | El Larguero: Análisis y postpartido del Sevilla-Barcelona (19-06-2020) 01:28:39 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | El Larguero: Análisis y postpartido del Sevilla-Barcelona (19/06/2020) 01:28:33 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | El Larguero: Segunda Parte (19/06/2020) 00:55:00 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Sanedrín de El Larguero | "Setién no confía en lo que tiene en el banquillo" 00:18:40 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

El Larguero | El Larguero: Primera Parte (19/06/2020) 00:30:00 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo (19/06/2020 - Tramo de 23:30 a 23:59) 00:29:59 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo (19/06/2020 - Tramo de 22:30 a 23:30) 01:00:00 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo (19/06/2020 - Tramo de 21:30 a 22:30) 01:00:00 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido. Además, la última hora de la pandemia del coronavirus, en la SER. Consulta la evolución de contagiados, fallecidos y recuperados en España y los últimos datos por Comunidades Autónomas.