El Teatro Real será de los primeros grandes teatros del mundo en alzar el telón. "Alguien tiene que hacer el gesto. Me da igual ser los primeros, los segundos o los cuartos. Alguien tiene que decir: vamos a volver para conquistar la normalidad", explica el director artístico del teatro Joan Matabosch. Del 1 al 29 de julio La Traviata de Giuseppe Verdi vuelve al teatro de la ópera, pero avisan: "Esta no va a ser una traviata normal". Para empezar, porque no será una ópera, sino una versión semiescenificada en concierto.

Tanto en la pieza operística como en La dama de las camelias –la novela que inspiró a Verdi–, la viruela juega un papel fundamental. 172 años después es otra enfermedad, la COVID-19, la que marca la nueva normalidad del Teatro Real. El número de funciones ha pasado de 19 a 27 para poder acoger a todos los espectadores que ya tenían su entrada y el aforo del teatro será, en principio, del 50%: unas 800 personas.

Toda prevención es poca: habrá hasta cuatro repartos protagonistas diferentes; veremos mascarillas en las butacas, marcas en el escenario y pantallas de metacrilato en el foso, que han dispuesto en su versión más amplia para poder cumplir la normativa de seguridad sanitaria. En este sentido, los intérpretes, el coro y la orquesta mantendrán una distancia de seguridad de, al menos, 1,5 metros durante los tres actos. Leo Castaldi, director de escena del concierto, lo describe como un proceso de adaptación: "En lugar de vivir estas nuevas reglas como una imposición, decidimos asumirlas y convertirlas en la base de nuestro lenguaje".

Los trabajadores de prácticamente todos los departamentos del teatro –son más de 300– se han implicado especialmente desde hace varias semanas para sacar adelante este proyecto, si bien los ensayos de los artistas no empezaron hasta el pasado viernes 19 de junio. En este tipo de espectáculos suelen contar con 4 o 5 semanas de margen, pero el tiempo de preparación es otra novedad: sólo 10 días para la puesta en marcha.

El director musical invitado, Nicola Luisotti, se muestra convencido de que la función "será más sencilla, pero más profunda". Este gran experto verdiano vivió de primera mano el cierre de los teatros, pues estaba dirigiendo en La Scala de Milán cuando –con el público ya en sus butacas– se decretó el cierre total. Ahora se muestra entusiasmado por ser el primer director de orquesta que desempolvará la batuta y profetiza: "La música hablará por todos".