Tarantino escoge el personaje que más le ha divertido escribir (y no es el que estás pensando)

Desde que estrenara Reservoir Dogs en 1992, Quentin Tarantino ha creado un sinfín de personajes que pasarán a la historia del cine. Desde Vincent Vega y Jules Winnfield, una de las parejas más icónicas del director estadounidense hasta La Novia de Kill Bill, Mia Wallace o el Señor Rubio, entre otros. Una larga lista de principales a los que también hay que añadirles secundarios de lujo como el Señor Lobo, el Oso Judío o Gogo Yubari.

¿Cuál es, bajo tu punto de vista, el más divertido de todos ellos? En un encuentro para la revista Empire, en el que ha respondido a preguntas de distinta índole, el director de cine ha revelado el personaje que más le ha divertido escribir a lo largo de su extensa trayectoria. Y no, no es ninguno de los que has leído hace apenas unos segundos, sino uno de los secundarios de lujo de la aclamada Malditos Bastardos.

Tarantino y el personaje que más le ha divertido escribir

En dicha entrevista, el director reconoce que se trata del coronel Hans Landa. Un villano, interpretado por Christoph Waltz, que se convierte en el antagonista principal de la película ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Bajo su punto de vista, cada vez que entra en una escena, el coronel Landa la domina de inicio a fin. Por esa misma razón, Tarantino reconoce que se trata del personaje que más le ha divertido escribir a lo largo de su extensa trayectoria.

Y es que, tal y como explica el director de cine, Hans Landa era mucho más que un villano: "En todas las cosas en las que se le suponía que era bueno, era muy bueno. He tenido unas sensaciones con este personaje que han sido difícil de encontrar en otros. Era el hecho de que no solo era un chico malo. No solo era un nazi, sino un nazi conocido como el Cazador de Judíos. Un nazi que encuentra a los judíos y los manda a los campos de concentración. Sin embargo, cuando empieza a entender qué pretenden los Bastardos, la audiencia quiere que los descubra".

"No quieres que te defraude"

A pesar de que el público no apoye al personaje, tal y como explica el director, el hecho de que pueda descubrir los planes de la banda provoca que la película sea todavía más emocionante: "No es que el público lo apoye, pero es una jodida película y, si los descubre, va a ser una película mucho más emocionante. No quieren que les decepcione".

"Ya hemos establecido que conoce los secretos de todo el mundo, así que también tiene que conocer los suyos (en referencia a los Bastardos). Y será un clímax más emocionante si lo hace", explica el director. Por todo ello, Quentin Tarantino reconoce que es uno de los personajes que más le ha divertido escribir a lo largo de su trayectoria.