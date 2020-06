"Esa imagen lo dice todo": Manu Carreño señala la clave del mal momento del Barcelona

El FC Barcelona de Quique Setién volvió a mostrar una imagen gris en su correspondiente partido de Liga. Esta vez, ni la MSG pudo ‘lavarle’ la cara a una escuadra que viene presentando una imagen decadente partido tras partido. Con Messi como pilar fundamental, y con unos jóvenes (Riqui Puig y Ansu Fati) que intentan cambiarle el ritmo al equipo, el Barça sufre para ganarle a sus rivales y ve cada vez más lejos LaLiga.

En consecuencia a esto, el director de El Larguero, Manu Carreño, opinó acerca de la imagen futbolística que presenta el conjunto culé en las últimas jornadas, el cual consideró un equipo ‘sin alma’.

“Pues yo a esta Barça lo veo muy mal. Me parece imposible que este equipo pueda ganar LaLiga jugando como ha jugado hoy. Para mí ha sido uno de los peores partidos del Barça en mucho tiempo (…) Con este Barça, hoy, los culés se van a la cama creo que preocupados. Este Barça no tiene alma, no tiene chispa, es plano, no tiene hambre, no tiene fútbol, por mucho que haya un 70-30 de posesión, el plan sigue siendo el mismo que antes de Setién: yo creo que los jugadores no acaban de entender la idea futbolística que Quique Setién quiere impregnar en el equipo", dijo.

"Este Barça es plano y no trasmite nada. Este equipo claro que puede ganar LaLiga, pero lo que transmite es lo de siempre: Messi y nada más, al que buscan una y otra vez (…) La sensación, en el parón del agua, era de ‘esto se me va de las manos, no me hacen caso’. En las dos pausas de agua, la imagen que se ve en un equipo y en otro es el reflejo de lo que hoy se ha visto en el campo. Está el mejor jugador del mundo, pero con eso no sé si les va a llegar”, concluyó diciendo Manu Carreño.

