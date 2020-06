KilosDeSolidaridad: especial 'Hoy por hoy' desde el Carrefour de Alcobendas

Hoy por Hoy con Àngels Barceló se emite en directo desde el Carrefour de Alcobendas en Madrid con invitados como la cantante Ana Belén y el exfutbolista y director deportivo del Athletic Club, Rafa Alkorta. El objetivo es apoyar la operación #KilosDeSolidaridad, campaña solidaria de recogida de alimentos para paliar la situación de emergencia que viven muchas familias españolas después de la pandemia de coronavirus.

El apoyo de Rafa Alkorta

El director deportivo del Athletic Club, Rafa Alkorta, ha querido apoyar esta campaña de recogida de alimentos desde un Carrefour de Bilbao donde ya se puede colaborar con un kilo de alimentos: "Hemos estado en muchas ocasiones a la altura como sociedad, aunque muchas veces no se sabe que están. Hay gente que no necesita contarlo y hace muchas cosas solidarias". "Todas estas iniciativas hay que tenerlas en cuenta. A veces nos olvidamos de lo que tenemos alrededor", ha asegurado.

El ejemplo de Alberto Cruz

Otro de los invitados de este especial solidario ha sido Alberto Cruz, joven canterano del Atlético de Madrid. A sus 18 años, ha puesto en marcha junto con con otros compañeros la #CanteraSolidaria: "Aprovechamos la posición que tenemos la gente de cantera". "La imagen de despreocupados de la juventud es algo que va a cambiar. No solo con estos temas, sino también con la crisis climática o el feminismo", ha explicado a Àngels Barceló. Cruz ha asegurado que entre los ejemplos en los que se ha basado está Fernando Torres, tanto como jugador como fuera del campo: "La familia es fundamental para mantener los pies en el suelo".

La reflexión de Ana Belén

"Me da tanta pena cuando escucho estas historias. Todas estas personas, familias, que tienen esta necesidad tan grande, vivían en una normalidad". Así hablaba la cantante madrileña, que ha querido apoyar la campaña solidaria que ha emprendido la SER junto a Carrefour y la Cruz Roja. "El discurso político está alejado de la realidad que estamos viendo ahora. Parece mentira que en una situación tan difícil estemos un poco en Las Batuecas", ha reflexionado Ana Belén, que no entiende que en las sesiones de control en el Congreso se escuchen los discursos que se escuchan. Sobre cómo ha vivido ella el confinamiento, la cantante asegura que ha estado "muy activa" y "tratando de no pensar mucho", también agradecida de que sus padres, ya fallecidos, no hayan tenido que vivir esta complicada situación.

Hasta el domingo 28 de junio

La recogida comienza este este jueves y se extiende hasta el domingo 28 de junio, en más de 200 hipermercados Carrefour de toda España, y gracias a la colaboración de miles de voluntarios de Cruz Roja y de la Fundación Solidaridad Carrefour.

En el programa especial desde el Carrefour de Alcobendas estará también el director de intervención social de Cruz Roja en Madrid, formador de voluntarios, trabajador social, antropólogo, montañero y fotógrafo, David de Miguel; el actor Nacho Fresneda; los chef Pepe Solla y Carme Ruscalleda. También participarán el músico Depedro; el presentador de Atrévete Dial Luis Larrodera; el presentador de Los 40 Toni Aguilar y la directora de Hora 25, Pepa Bueno.