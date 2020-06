Ramon Besa: "El Barça ha fichado a cromos, no a jugadores de equipo"

Ramon Besa, periodista deportivo de El País y colaborador en la Cadena SER, ha señalado en Carrusel Deportivo que “el problema del Barça es una cuestión de estructura deportiva” que se ha visto reflejada en la adquisición de jugadores como Griezmann, Arthur o Coutinho, a los que Besa ha denominado como “cromos” y no “jugadores de equipo”.

“Tú repasa la lista de fichajes erráticos, de bajas, el perfil de futbolistas que no encajan. Es un equipo que actúa a rachas, en circunstancias difíciles de explicar. La primera culpa es de la dirección deportiva. Griezmann es un campeón del mundo, Arthur era un jugador internacional brasileño que se presentó como Xavi, Coutinho no era un mal jugador, ¿por qué no funcionan? Porque compran cromos, no jugadores de equipo”, explicó Besa.

El periodista catalán ha hecho balance del encuentro del Barça contra el Celta de Vigo, donde los de Quique Setién empataron y se dejaron dos puntos vitales en la lucha por la liga. Besa ha aseverado que al cuadro blaugrana se le hacen muy largos los partidos, y que los rivales ya no le tienen miedo. “Para mí el partido clave es el de Sevilla. Ya se vio que no podía. Acaba con la lengua fuera. Es curioso cómo la sociedad Suárez-Messi que antes le alcanzaba para ganar, ya no da. El Barça no es un equipo cohesionado”

Enfrente estaba el Celta dirigido por Óscar García, técnico que salió de la cantera del Barça y que fue educado futbolísticamente en los términos del cruyffismo. Para Ramón Besa, esto es un ejemplo más de que el legado de Cruyff en el Barça se está diluyendo en la Ciudad Condal. “El Barça ha ido expulsando a muchos entrenadores modelo con el modelo Cruyff. Luego ha puesto una estatua suya y ha enmarcado su nombre en un estadio. Pero hace tiempo que Cruyff es una piedra en el Camp Nou, no un filósofo ni un innovador”.

Sobre el futuro culé, Besa ha diagnosticado la eliminatoria de Champions contra el Nápoles como una fecha clave para el devenir del club. Sobre todo teniendo en cuenta las elecciones presidenciales del año que viene. “La presión popular no se nota, pero el Barça tiene que explicar qué pasó en el Barçagate, las cuentas del intercambio Pjanic-Atrhur, y la situación en LaLiga y lo que pueda pasar en la Copa de Europa”.