Carrasco deshace al Barcelona y el Atlético pone LaLiga de cara para el Real Madrid

Solo tardó seis minutos Yannick Carrasco, el desaparecido que volvió en febrero, en percatar a todos de que Simeone, una vez más, había elegido a la perfección: falta tocada que habría faltado David Beckham que se pasea por delante de la portería culé. Sorprendentemente no acierta a rematar ningún jugador del Atlético y se marcha lamiendo la cepa del poste.

Solo un minuto más tarde pararía Oblak un buen disparo de Rakitic, pero no podría con el horroroso despeje de Diego Costa tras un córner cerrado de Messi, que acabaría dentro de la portería rojiblanca en el minuto 11. Él no quería.

Tampoco quería fallar el penalti que forzó magistralmente Carrasco cuatro minutos más tarde. Brillante jugada del belga que deaj tirado a Piqué, corre más de 30 metros hacia la portería rival y fuerza el penalti que comete Arturo Vidal. No acertó Costa, que lo tiró muy mal y rechazó Ter Stegen. Pero el azulgrana se adelantó y el VAR mandó repetir el penalti. Sí acertó Saúl, que dio un paso adelante y engañó el alemán para poner el empate en el marcador.

El Barça tenía el control, pero el Atleti hacía mucho daño a las espaldas de los laterales, con un Carrasco desatado. Sin embargo, fue Leo Messi el que estuvo a punto de hacer el segundo con un soberbio disparo escorado desde la frontal que tocó el palo.

A la salida del descanso, el colegiado vio penalti en un leve contacto de Felipe sobre Semedo, que Messi no desperdició con un magistral ‘panenka’ para marcar su gol 700 y romper la mala racha de cuatro partidos sin anotar. Para Iturralde no era penalti, “pero como hay leve contacto, no lo corrige Mateu Lahoz” -VAR del partido-.

Mucho más claro lo vio Iturralde en el 61’ cuando Hernández Hernández señaló la pena máxima en el otro área tras una zancadilla de Semedo sobre el tormento del Barça, Yannick Carrasco. Saúl volvió a aprovecharlo, aunque Ter Stegen tocó el balón y estuvo a punto de detenerlo.

Griezmann salió en el 89'

Simeone sorprendió a todos y acertó, sobretodo con la inclusión de Carrasco en el once. Setién también sorprendió, pero sin premio: dejó a Griezmann en el banco y metió un 4-4-2 en detrimento del habitual 4-3-3. Puig volvió a ser de lo mejor del Barça, pero los culés no mejoraron su imagen respecto a los últimos partidos, con una fragilidad defensiva preocupante.

El Barcelona no tuvo reacción desde el banquillo a pesar de que no tuvieron ni una ocasión de gol desde el empate colchonero. Ansu Fati salió en el 83' y para asombro de todos Griezmann no lo hizo hasta el 88', sin tiempo para prácticamente ni tocar el balón.

La polémica

Hasta tres penaltis se señalaron en el encuentro. El primero llegó en el minuto 14 a favor del Barcelona, en una clarísima entrada de Vidal sobre Carrasco. Costa falló, pero el VAR mandó repetir el penalti con acierto, debido a que Ter Stegen se adelantó a la línea, aunque por muy poco. El Atleti cambió el lanzador y Saúl sí acertó.

Nada más salir del descanso habría penalti para el Barcelona, o eso señaló el colegiado, ya que el leve contacto de Felipe sobre Semedo no era pena máxima, según Iturralde González en Carrusel Deportivo.

Mucho más claro de nuevo fue en el otro área, cuando Semedo derribó a Carrasco. Para Iturralde, penalti claro, que volvió a meter Saúl.

Barcelona y Atlético miran a Valdebebas

Tanto el Barça como el Atleti estarán muy pendientes de lo que ocurra el jueves en el Estadio Alfredo Di Stéfano, donde el Real Madrid recibe al Getafe. Una victoria blanca pondría a cuatro puntos de distancia al Barcelona, más el golaverage. Además, un pinchazo del Getafe acercaría mucho más al Atlético al objetivo de entrar en Champions que, parece, tiene más que encaminado.

