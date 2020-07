Iturralde explica las dos acciones más polémicas del Real Madrid - Getafe

Real Madrid y Getafe se enfrentaban a las 22:00 en el partido correspondiente a la jornada 33 de Liga. Un encuentro prometedor puesto que los blancos tenía la oportunidad de agrandar la brecha y dejar al Barça cada vez más alejado del título de Liga.

Y como ya es costumbre, no ha faltado la polémica. El primer protagonista era Casemiro: Una contra que iniciaba el Getafe, se les envenenaba a los azulones cuándo el Madrid robaba el balón y el centrocampista conseguía llegar al área rival. Mathías Olivera derribaba al jugador blanco e incluso el árbitro dudaba si era penalti, aunque acabó pitando falta. iturralde explicaba que había hecho lo correcto: "es fuera, fijaros en los pies del jugador del Getafe, está muy justita. Tiene la pierna fuera el jugador del Getafe".



Carvajal sería el segundo protagonista. El jugador del Getafe, Olivera tenía el control del balón en el minuto 35 justo en el área rival. Es entonces cuándo Carvajar aparece justo destrás del jugador y mete el pie de forma peligrosa. Iturralde no tenía dudas: "Para mí si es. Es con el pie, por eso he dicho que no toca balón. Os he dicho desde el principio que no toca la pelota porque él viene corriendo desde atrás, es penalti".





Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido. Todos los resultados y la clasificación de la Liga Santander. Además, los resultados y la clasificación de la Liga SmartBank. Y lo que queda de Champions y de Europa League.