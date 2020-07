"No pueden": Sique Rodríguez señala la gran carencia del Barça de Setién en los últimos partidos

Tras una jornada 35 en donde se confirmó el descenso del RCD Espanyol tras caer derrotado ante el FC Barcelona, nuestros expertos analizaron en 'El Sanedrín' de El Larguero el juego del Barça, la actualidad del equipo y todo lo que rodeó a este histórico partido en el Camp Nou.

Nada más comenzar el análisis, Lluis Flaquer y Marcos Lopez coincidieron en que el FC Barcelona "es incapaz de hacer dos partidos seguidos buenos" y que "ha sido un partido mediocre" de los de Setién. Así vieron el partido nuestros expertos.

Sin embargo, y como irónica defensa, Sique Rodríguez aseguró que "no es que no quieran hacer dos partidos seguidos buenos, es que no pueden".

Todo esto se dice ya que hace una jornada, ante el Villarreal, el Barça de Setién mostró seguramente su mejor versión con diferencia. Es por eso que Ramón Besa, para concluir el tema futbolístico, criticó a los blaugranas: "Me han sorprendido mucho dos cosas: he visto un equipo fundido e impreciso", dijo.

Una imagen curiosa se vio tras el único gol del partido, y es que parte de los seguidores del Barça que se encontraban a las afueras del Camp Nou decidieron detonar decenas de fuegos artificiales para 'celebrar' el descenso del eterno rival de la ciudad: "Me ha sorprendido, es algo poco elegante y no vale la pena hablar de la gente que lo hizo", expresó Lluis Flaquer para concluir.

