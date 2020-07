22 conciertos únicos que podemos disfrutar este verano gracias (y a pesar) del coronavirus

El verano de este 2020 va a ser atípico por muchos motivos. El mundo de la cultura, como tantos otros, va a sufrir durante una larga temporada las consecuencias de una pandemia inesperada que, de un día para otro, ha obligado a cancelar toda su agenda. La música busca planes alternativos para seguir sonando, para que las canciones grabadas con mimo durante años —y que han visto la luz en un mal momento— sigan llegando a su público. Porque este año no habrá grandes festivales pero sí muchos conciertos muy especiales que, sin la irrupción del maldito virus, quizá nunca se habrían producido.

Este verano podremos volver a ver a grupos como Amaral, Miss Caffeina y Viva Suecia en formato acústico. Podremos disfrutar de la música sentados, de forma reposada y al aire libre en escenarios en parques, terrazas, junto al mar o entre montañas. ¿Qué más se puede pedir?

Los festivales de siempre se transforman y otros acaban de nacer: Las Noches del Malecón (Murcia), el Festival Terraceo (Vigo), el ciclo itinerante Viva La Vida, que va a celebrarse en 40 ciudades... La música no para aunque los aforos se reduzcan, por eso te proponemos algunos conciertos que harán que no eches de menos la masificación de los festivales de siempre (o, al menos, no tanto).

Lo mejor del mes de julio

12/7 - Viva Suecia : la sensación del indie murciano en los últimos años se reencuentra con su público en Las noches del malecón (Murcia).

: la sensación del indie murciano en los últimos años se reencuentra con su público en Las noches del malecón (Murcia). 14/7 - Manel : la banda catalana gusta mucho en Madrid y, tras su exitoso paso por La Riviera, vuelve a la capital para hacer magia con su samples de la Nova Cançó. La duda es: ¿tocarán Al mar en Abre Madrid!?

: la banda catalana gusta mucho en Madrid y, tras su exitoso paso por La Riviera, vuelve a la capital para hacer magia con su samples de la Nova Cançó. La duda es: ¿tocarán Al mar en Abre Madrid!? 16/7 - Xoel López : el músico coruñés ya ha adelantado Tigre de Bengala, adelanto de un nuevo trabjo que presentará en Abre Madrid.

: el músico coruñés ya ha adelantado Tigre de Bengala, adelanto de un nuevo trabjo que presentará en Abre Madrid. 17/7 - Miss Caffeina : si crees que Reina es una de las mejores canciones que has escuchado últimamente, no te pierdas el Cooltural Fest (plaza vieja de Almería).

: si crees que Reina es una de las mejores canciones que has escuchado últimamente, no te pierdas el Cooltural Fest (plaza vieja de Almería). 18/7 - Carlos Sadness : pocas cosas hay tan veraniegas como el ukelele y las camisas de Carlos Sadness, que tocará en el Benidorm Summer Nights (Auditorio Julio Iglesias).

: pocas cosas hay tan veraniegas como el ukelele y las camisas de Carlos Sadness, que tocará en el Benidorm Summer Nights (Auditorio Julio Iglesias). 18/7 - Kiev Cuando Nieva : Huesca en agosto no es como Ucrania en noviembre, pero algo de fresquito sí hace. Seguro que hay quien se lleva rebequita a la terraza del Palacio de Congresos de Huesca.

: Huesca en agosto no es como Ucrania en noviembre, pero algo de fresquito sí hace. Seguro que hay quien se lleva rebequita a la terraza del Palacio de Congresos de Huesca. 18/7 - Sheila Blanco : ¿qué hay más metafórico que llenar de buena música un antiguo hospital? Los del Cruilla XXS han tenido buen ojo al escoger como escenario el Recinto Modernista de Sant Pau (Barcelona).

: ¿qué hay más metafórico que llenar de buena música un antiguo hospital? Los del Cruilla XXS han tenido buen ojo al escoger como escenario el Recinto Modernista de Sant Pau (Barcelona). 21/7 - Salvador Sobral : el ganador de Eurovisión más respetado de los últimos tiempos presentará su nuevo disco, Alma nuestra, en el Singular Fest (Sevilla).

: el ganador de Eurovisión más respetado de los últimos tiempos presentará su nuevo disco, Alma nuestra, en el Singular Fest (Sevilla). 21/7 - Lagartija Nick : la banda granaína le dedicó un disco a Los cielso cabizbajos en 2019, así que han llegado a la crisis del coronavirus con cierta ventaja. Podrán demostrarlo en el MUMU 2020 (Museo de la Aduana, Málaga).

: la banda granaína le dedicó un disco a Los cielso cabizbajos en 2019, así que han llegado a la crisis del coronavirus con cierta ventaja. Podrán demostrarlo en el MUMU 2020 (Museo de la Aduana, Málaga). 24/7 - The New Raemon : el último disco de Ramon Rodríguez incluye una canción total —El árbol de la vida— y escucharla en directo va a convertirse en uno de los must de la temporada. Podrá disfrutarse en La casa de la Mar (Alboraya).

: el último disco de Ramon Rodríguez incluye una canción total —El árbol de la vida— y escucharla en directo va a convertirse en uno de los must de la temporada. Podrá disfrutarse en La casa de la Mar (Alboraya). 24/7 - Fuel Fandango : tocar en el Camp Nou (Barcelona) puede intimidar a cualquiera, pero la banda de Nita tiene magia suficiente como para meter un gol por la escuadra. El Cruilla XXS también ha programado en el estadio del Barça a bandas como Viva Suecia, Sopa de Cabra, León Benavente o Ismael Serrano.

: tocar en el Camp Nou (Barcelona) puede intimidar a cualquiera, pero la banda de Nita tiene magia suficiente como para meter un gol por la escuadra. El Cruilla XXS también ha programado en el estadio del Barça a bandas como Viva Suecia, Sopa de Cabra, León Benavente o Ismael Serrano. 24/7 - Iseo : la presentación de Back To The Roots en las principales ciudades españolas acumula más de un sold out. Para el concierto de Sevilla Alive (Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla) aún quedan entradas.

: la presentación de Back To The Roots en las principales ciudades españolas acumula más de un sold out. Para el concierto de Sevilla Alive (Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla) aún quedan entradas. 25/7 - La La Love You: gracias a la recomendación de Amaia en La Resistencia se han convertido en una de las sorpresas de 2020 y, por extensión, en uno de los platos fuertes del Festival Natural Live Talamansi (Férez, Albacete).

Lo mejor del mes de agosto

